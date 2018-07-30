Дочь Мадонны растолстела и перестала следить за собой

Лурдес Мария Чикконе-Леон выглядит гораздо хуже, чем раньше.

Про 21-летнюю дочь Мадонны давно ничего не было слышно. И вот папарацци засняли ее на улицах Нью-Йорка. Выглядит Лурдес, прямо скажем, так себе.

Животик девушки буквально нависает над фирменным ремнем джинсов. На лбу — морщины, носогубные складки — как у женщины вдвое старше, а под глазами — круги как у панды. Да и у парикмахера эта юная леди явно давно не была.

«Мини-Мадонна», как ее с детства называли поклонники сейчас по внешнему виду явно уступает своей знаменитой маме, которой, к слову, скоро стукнет 60 лет.

Мадонна и Лурдес

Может быть, все дело в том, что Лурдес слишком уж увлеклась бодипозитивом? Подчеркивать, мол, я за естественность, любите меня такой, какая я есть, она начала давно. И не стеснялась даже демонстрировать широкой общественности растительность в интимных местах. Видимо, модное течение так затянуло девушку, что она совсем перестала ухаживать за собой. А вроде бы совсем недавно она выглядела пусть и эпатажно, но вполне привлекательно.

Кстати, среди внезапно подурневших звезд она — не единственная. Например, у Дрю Бэрримор , которой, правда чуть за 40, даже на красной дорожке видны мешки под глазами, морщины и предательский двойной подбородок. А 31-летняя Эмилия Кларк без стеснения демонстрирует всем ярко выраженные морщины вокруг глаз, на лбу и «носогубки».

Другие звзды, которые перестали следить за собой

Эванджелин Лилли полгода назад и сейчас. Больше звезд — по стрелке

Мег Райан полгода назад и сейчас

Сэди Фрост полгода назад и сейчас

Эмилия Кларк полгода назад и сейчас

Джейн Краковски полгода назад и сейчас

Кайли Миноуг полгода назад и сейчас

Сиена Миллер полгода назад и сейчас

Мадонна выходит замуж за юного манекенщика

Вот это мачо: 10 тренеров звезд, которые круче любых секс-символов

Читайте также: