Как сшить купальник своими руками: советы и рекомендации по выбору ткани

Главная особенность всех купальников заключается в том, что по своему внешнему виду — это нижнее бельё, но, по сути — верхняя одежда. Такая двойственность предполагает особую тщательность при выборе ткани для шитья купальника или плавок.

Преимущественно купальники шьют из специальных высокоэластичных трикотажных материалов, которые хорошо держат форму.

Материалы для купальников должны обладать следующими специфическими характеристиками:

— устойчивость к воздействию солнца, морской или хлорированной воде, не терять цвет в течение нескольких сезонов;

— сохранять форму после намокания и не деформироваться после стирки;

— эластичность и плотность — хорошо облегать тело и не становиться прозрачной при намокании;

— обладать высокой гигроскопичностью — быстро сохнуть;

— прочность, а именно, материал должен быть устойчив к механическим повреждениям.

— обладать гигиеничностью и гипоаллергенностью: не раздражать кожу и не вызывать аллергических реакций;

— быть безопасными: несмотря на то, что материалы в основном синтетические, они не должны быть токсичными.

При всех этих характеристиках материал для купальника должен ещё и быть приятным к телу, легким, ярким и красивым, одновременно выполнять эстетическую и практическую функции.

Бифлекс — идеальный материал для купальника

Среди всех материалов для купальников, особой популярностью пользуется эластичный и упругий бифлекс. Он растягивается в любом направлении и при этом мгновенно возвращается к своей первоначальной форме.

За бифлексом легко ухаживать. Материал быстро сохнет, не пилингуется, не мнется, поэтому его не надо утюжить. Стирают изделия из бифлекса при температуре не выше 30 градусов, вручную или в стиральной машинке в деликатном режиме, без отжима.

Как шить купальник

В инструкциях к выкройкам Burda вы всегда найдёте подробное описание процесса шитья, а также некоторые особенности работы с материалом для конкретной модели, в том числе и купальника:

Для сметывания деталей используйте тонкие нитки и иглы. При сметывании и стачивании детали кроя складывайте лицевой стороной внутрь. Для трикотажа существуют специальные иглы швейной машины. Эти иглы имеют закругленные концы, благодаря чему тонкие петли ткани при прокалывании иглой не повреждаются. Для шитья на машинке используйте специальные водостойкие нитки или прочные текстурированные нитки для оверлока. Для сохранения эластичности швов используйте узкие зигзагообразные стежки (ширина стежка ― 0,5–1 мм, длина стежка ― 3–4 мм) или специальные эластичные стежки, предусмотренные в вашей швейной машине. В начале и в конце каждого шва выполняйте закрепки. Припуски швов обметывайте эластичными зигзагообразными или оверлочными стежками. Для более плотного прилегания купальника к телу, по швам можно пропустить водостойкую и формоустойчивую резинку.

Как сшить необычный купальник, смотрите в видео-МК: