12 июля в Москве выступил Скотт Гэллоуэй, профессор NYU Stern School of Business, автор бестселлера «The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple , Facebook, and Google », владелец компании L2 — аналитического центра digital-инноваций, который работает с престижными брендами. Выступление было организовано для сотрудников, клиентов и партнеров Publicis Media при поддержке IMHO, GPMD, Mail.Ru Group