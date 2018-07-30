Качество дворцов и комфортное жильё: какие задачи решает главный архитектор Голландии

В 2015 году Министерство жилья, пространственного планирования и окружающей среды Нидерландов предложило Флорису Алкемаде занять должность главного государственного архитектора. Флорис, ученик Рема Колхаса и однокурсник Вини Мааса, стал заведовать качеством построек королевских дворцов и объединять архитекторов с экспертами из других сфер, чтобы решать социальные и экологические проблемы. До этого Алкемаде 18 лет работал в исследовательской студии Колхаса AMO, после чего создал собственное бюро FAA (Floris Alkemade Architect). В интервью Strelka Mag на Московском урбанистическом форуме главный голландский архитектор рассказал о своей необычной должности и о том, как меняется подход к архитектуре в королевстве.

17 июля в 20:30 главный архитектор Голландии прочитает лекцию во дворе Института «Стрелка» о том, как архитектура может решить социальные проблемы и как перестроить города с учётом новых потребностей общества. Фото: Christiaan Krouwel

старая должность с новыми обязанностями

Эта традиция [назначать главного архитектора] существует более двухсот лет. Сначала должность называлась королевский архитектор, он должен был следить за королевскими дворцами. Со временем круг обязанностей расширился, и должность стала называться главный государственный архитектор (Chief Government Architect), этот человек заботится о качестве архитектуры всех государственных построек: министерств, тюрем, судов и королевских дворцов. Помимо этого, я добавил ещё одну задачу — организовывать архитектурные соревнования. Я считаю, что социальные проблемы можно также решить силой дизайна, ради чего и организую конкурсы.

Основная задача главного архитектора — заведовать государственными постройками: дворцами, министерствами, судами и тюрьмами. Сейчас команда Флориса готовит план реновации Биенхоффа, где заседает парламент страны.

Моя задача — следить за качеством зданий и консультировать правительство в вопросах, связанных с архитектурой, урбанистикой или ландшафтом. Главный архитектор может дать совет, даже когда государство его не спрашивает об этом. Он может сформулировать рекомендацию для министерства, если посчитает важным что-то изменить.

В конечном счёте важно, чтобы у архитекторов была независимая позиция в вопросе качества построек.

Тогда политические и финансовые нюансы не будут довлеть над качеством и архитектура получит право голоса. Поэтому важно иметь центрального государственного архитектора, который сможет отстаивать позицию архитекторов.

В моей команде около сорока человек. Это архитекторы, специалисты по монументам и восстановлению, а также консультанты в области искусства (потому что среди правительственных зданий около 1–1,5% являются объектами искусства). Также в команде есть люди, консультирующие в правовых вопросах. Это очень разносторонняя команда, обладающая не только архитектурными навыками.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ

Нынешний тренд в Голландии состоит в том, что на архитектуру влияет всё больше вещей. Одна из них — социальные проблемы, такие как старение населения. Другая — изменение климата, и тут мы пытаемся сделать так, чтобы жилые дома и другие постройки не потребляли энергию, а производили её. Здания должны стать самодостаточными в плане энергоресурсов. Это новая сфера и новый поворот для архитектуры.

В 2017 году Флорис организовал конкурс Who Cares, для того чтобы специалисты здравоохранения, культуры и градостроительства вместе разработали планы современных и технологичных кварталов, комплексов и коливингов для голландских городов.

В 2017 году Флорис организовал конкурс Who Cares, для того чтобы специалисты здравоохранения, культуры и градостроительства вместе разработали планы современных и технологичных кварталов, комплексов и коливингов для голландских городов.

В 2017 году Флорис организовал конкурс Who Cares, для того чтобы специалисты здравоохранения, культуры и градостроительства вместе разработали планы современных и технологичных кварталов, комплексов и коливингов для голландских городов.

В 2017 году Флорис организовал конкурс Who Cares, для того чтобы специалисты здравоохранения, культуры и градостроительства вместе разработали планы современных и технологичных кварталов, комплексов и коливингов для голландских городов.

В 2017 году Флорис организовал конкурс Who Cares, для того чтобы специалисты здравоохранения, культуры и градостроительства вместе разработали планы современных и технологичных кварталов, комплексов и коливингов для голландских городов.

У нас есть более урбанизированные территории, которые сейчас быстро разрастаются, особенно большие города в западной части Нидерландов. А есть зоны, где население сокращается, и для них нужна другая стратегия развития. В первом случае мы предлагаем увеличивать плотность городов. Во втором — должны сфокусироваться на трансформации существующих построек. Разные регионы — разные стратегии.

Очень важно, чтобы дома, которые мы собираемся построить в ближайшие годы, появлялись вблизи транспортных хабов. Так мы избежим пробок, которые могут появиться, если строить жильё за городом, куда не доезжает общественный транспорт. Мы стараемся рационально обосновать расположение новых построек.

В Голландии жизнь в городе обычно менее здоровая, чем в деревне, особенно в небогатых районах. Мы должны сфокусироваться на вопросах здоровья и позаботиться о жителях бедных районов, чтобы улучшить их условия жизни. Важный элемент в этом — социальное жильё, а также строительство больниц и школ. Такой набор поможет улучшить жизнь людей.

СЕКРЕТ ГОЛЛАНДСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

Я думаю, дело в том, что мы любим творческий подход: не только в архитектуре, но и в образе жизни, а также в том, как мы судим о политике. В нашей культуре политики никогда не получают слишком большую власть. Это помогает обществу быть более открытым. Креативность свойственна всем уровням нашего общества, в том числе культуре в архитектурных школах.

Голландцы в целом любят эксперименты и инновации. Однажды проводили опрос: что из художественного искусства люди ценят больше всего? В большинстве своём представители разных мировых культур отдали предпочтение пейзажному рисунку вроде итальянских ландшафтов, красивых мельниц и так далее. И только в Нидерландах самой популярной стала абстрактная картина. Я думаю, что открытое сознание помогает создать климат, в котором может процветать архитектура.

Сейчас главным навыком для архитектора становится способность объединять знания разных дисциплин и профессий.

Когда всё вокруг усложняется, люди стремятся сфокусироваться только на том, что находится под их профессиональным контролем. Такой подход часто означает, что ваше решение станет проблемой для кого-то другого.

Я думаю, что у архитекторов есть потенциал к гораздо более целостному способу мышления, так что они могут совмещать множество различных источников информации. И я считаю, это как раз то, что нужно архитекторам будущего — способность обрести знания из других сфер, слушая, учась и вовлекая представителей других дисциплин в свои команды. Таким образом, они будут командой мыслителей, которые могут контролировать процесс полностью.

КРИЗИС КАК ИНСТРУМЕНТ

Недавно у нас был экономический кризис, и немало архитекторов потеряли работу. Многие из них открыли свои офисы на одного-двух человек. Они создали кризисную модель ведения проектов. Сейчас экономика растёт, и часть архитекторов возвращается в большие офисы, чтобы работать с девелоперами над крупными проектами. Но всё ещё остаётся большое комьюнити фрилансеров. Думаю, они ещё создадут новые идеи и коллаборации.

Экономический кризис создаёт условия для развития. Когда всё легко и просто, все становятся ленивыми; нет нужды в инновациях. В кризис все сосредоточены только на инновациях. Кризис способствует появлению новых направлений в архитектуре.