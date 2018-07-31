Эдгард Запашный рассказал о госпитализации брата

«Ничего серьёзного с моим братом не происходит. Мы оба ехали с ним на работу из разных мест. Брату стало немножко нехорошо. Мы вызвали ему скорую, сейчас вместе с ним его жена».

Запашный отметил, что выступления отменены не будут.

«Пока я не вижу никаких симптомов того, что завтра нужно будет отменить спектакль. Даже если вдруг моего брата решат оставить в больнице, то представление всё равно не будет отменено. У нас есть варианты, когда мы можем работать с братом по одному. Я буду работать, если что, завтра один. Так что спектакль не пострадает, я имею в виду, не будет отменён».