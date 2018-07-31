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Эдгард Запашный рассказал о госпитализации брата
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Эдгард Запашный рассказал о госпитализации брата 

Говорит Москва 35 минут назад
Фото: Страна Советов
Эдгард Запашный рассказал радиостанции «Говорит Москва», что ещё рано говорить о точном диагнозе.
«Ничего серьёзного с моим братом не происходит. Мы оба ехали с ним на работу из разных мест. Брату стало немножко нехорошо. Мы вызвали ему скорую, сейчас вместе с ним его жена».
Запашный отметил, что выступления отменены не будут.
«Пока я не вижу никаких симптомов того, что завтра нужно будет отменить спектакль. Даже если вдруг моего брата решат оставить в больнице, то представление всё равно не будет отменено. У нас есть варианты, когда мы можем работать с братом по одному. Я буду работать, если что, завтра один. Так что спектакль не пострадает, я имею в виду, не будет отменён».
По сообщениям СМИ, дрессировщик Аскольд Запашный госпитализирован с панкреатитом в одну из московских клиник.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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