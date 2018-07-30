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Онаниста на велосипеде за рукоблудием застали девушки на улице в Новороссийке
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Онаниста на велосипеде за рукоблудием застали девушки на улице в Новороссийке 

Новая Кубань 19 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 июля — Новая Кубань. В социальных сетях опубликовали шокирующий ролик — очевидцы запечатлели на камеру мобильного телефона мужчину, который прямо на улице удовлетворял свои сексуальные потребности путем онанизма. Лицо гражданина видно вполне отчетливо, его можно идентифицировать.
Все произошло в вечернее время суток на улице Героев Десантников на глазах у девушек, которые и пристыдили гражданина:
— Сейчас подойдет Настин парень! «…» Сваливайте!
После этого мужчина отвлекся от своего занятия, взял припаркованный велосипед и скрылся с места событий.
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Женский форум
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