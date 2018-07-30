Онаниста на велосипеде за рукоблудием застали девушки на улице в Новороссийке

Краснодар. 30 июля — Новая Кубань. В социальных сетях опубликовали шокирующий ролик — очевидцы запечатлели на камеру мобильного телефона мужчину, который прямо на улице удовлетворял свои сексуальные потребности путем онанизма. Лицо гражданина видно вполне отчетливо, его можно идентифицировать.

Все произошло в вечернее время суток на улице Героев Десантников на глазах у девушек, которые и пристыдили гражданина:

— Сейчас подойдет Настин парень! «…» Сваливайте!

После этого мужчина отвлекся от своего занятия, взял припаркованный велосипед и скрылся с места событий.