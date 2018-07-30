В тверской колонии ИК-1 заключённые спели песню про дружбу

30 июля в исправительной колонии №1 в Больших Перемерках осужденные, состоящие в кружке художественной самодеятельности, при поддержке администрации ИУ устроили «флешмоб» на плацу в честь «Дня дружбы».

Под сопровождение оркестра осужденные со всех отрядов устроили массовые танцы, показывали хореографические номера, а также рассказывали друг другу тематические истории. Принять участие мог каждый желающий.

По завершению мероприятия все участвующие осужденные спели песню про дружбу, сообщает ОВР ИК-1 УФСИН.