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В тверской колонии ИК-1 заключённые спели песню про дружбу
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В тверской колонии ИК-1 заключённые спели песню про дружбу 

tvernews.ru 15 минут назад
Фото: tvernews.ru
30 июля в исправительной колонии №1 в Больших Перемерках осужденные, состоящие в кружке художественной самодеятельности, при поддержке администрации ИУ устроили «флешмоб» на плацу в честь «Дня дружбы».
Под сопровождение оркестра осужденные со всех отрядов устроили массовые танцы, показывали хореографические номера, а также рассказывали друг другу тематические истории. Принять участие мог каждый желающий.
По завершению мероприятия все участвующие осужденные спели песню про дружбу, сообщает ОВР ИК-1 УФСИН.
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