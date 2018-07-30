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На Куршской косе прошёл праздник мёда
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На Куршской косе прошёл праздник мёда 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Самый вкусный и ароматный праздник лета справили в эти выходные на Куршской косе. В конце дня там традиционно проходит Лиепа или день меда.
Для десятилетнего Андрея мед это самое вкусное лакомство на свете. Впервые целебный нектар попробовал на пасеке у соседей. Мед он готов есть каждый день и не по разу.
Для таких как Андрей, ценителей и любителей янтарного нектара, на Куршской косе традиционно провели Лиепу праздник меда. Здесь он представлен во всех проявлениях. Это, например, называется откупорка сот. Увидеть такое редкость для обывателя.
Василий Букацюк, представитель общества пчеловодов Калининградской области:
— Полезных свойств у меда сотни, если не тысячи. Но самое главное он антибактериальный. Также помогает при болезных сердца, дыхательных путей, проблемах с желудком. А витаминов там не счесть.
Лиепу на Куршской косе называют самым ароматным праздником. А еще и самым колоритным. Здесь все говорит об эпохе викингов декорации, старые костюмы и…песни с танцами
Для тех, кто хочет сделать мед ещё полезней, приглашают к травницам. Ну, а самых смелых ждали на площадке для гадания на рунах.
Всего на праздник пришло порядка трехсот человек. А благодаря народным умельцам и мастерицам, без подарков и сувениров в этот ароматный праздник не ушел никто.
Екатерина Адамова, Андрей Адамов
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