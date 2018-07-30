Почему советские власти не смогли арестовать блаженную Матрону

Трудно встретить человека, который никогда бы не слышал имени Матроны Московской — одной из самых почитаемых на Руси святых. Ныне ее мощи находятся в Покровском монастыре, куда ежедневно приходит множество людей поклониться святой и обратиться за помощью в решении проблем. Между тем при жизни прозорливица подвергалась гонениям со стороны советской власти. Почему?

Блаженная без прописки

Как гласит житие, родилась Матрона Дмитриевна Никонова в 1881 году в селе Себено Тульской губернии. Девочка появилась на свет слепой, у нее отсутствовали глазные яблоки. Веки были плотно сомкнуты.

Еще в раннем детстве Матронушка начала пророчить и исцелять болящих. Отовсюду к ней стали стекаться люди за советом и помощью.

Со временем у убогой отказали еще и ноги, но она продолжала принимать страждущих. После революции братья Матроны Михаил и Иван вступили в партию, стали сельскими активистами, выступали за раскулачивание. Разумеется, им не нравилось то, что сестра-подвижница окормляла и утешала обиженных советской властью и, соответственно, могла разрушить их карьеру и даже подвести под репрессии. Это стало одной из причин, по которым в 1925 году Матрона перебралась из родного села в Москву.

В столице блаженная жила по квартирам у родных и знакомых. Ухаживали за ней хожалки — девушки, Христа ради бравшие на себя присмотр за убогими. Рано или поздно на квартиру приходили сотрудники милиции. Официальным поводом для их появления были отсутствие прописки и нарушение паспортного режима — по тем временам проступки достаточно серьезные.

Но неужели нельзя было оставить в покое калеку, постоянно нуждающуюся в посторонней помощи? Вероятно, на Матрону писали доносы, обвиняя в «религиозной пропаганде». Если в 1920-е годы особых гонений на Церковь еще не было, то в 1930-е стали закручивать гайки, религию объявили «опиумом для народа». Матронушка же не пропагандировала социализм и коммунизм, а призывала обращаться к Богу, то есть в какой-то степени конкурировала с действующей властью. Неудивительно, что «органы» сочли ее идеологически опасной.

Почему Матрону не арестовали?

Между тем Матрона всегда заранее знала, когда ждать нежелательных гостей и обычно успевала переехать, иногда всего за несколько часов до появления милиции.

Ксения Ивановна Сифарова — родственница брата Матроны — рассказывала: «Племянник Матроны Иван жил в Загорске. Однажды он почувствовал, что тетя зовет его к себе духом — словно весточку мысленно посылает из Москвы. Пришел он к своему начальнику и говорит: „Хочу у вас отпроситься. Прямо не могу — надо мне обязательно к моей тете съездить“. И приехал в Москву, не зная еще, в чем дело. А Матрона ему говорит: „Давай, давай, перевези меня скорей в Загорск, к теще своей“. Только они уехали, как пришла милиция. Много раз так было: только хотят ее арестовать, а она накануне уезжает».

Единственный случай, когда милиция застала Матрону дома, закончился очень странно. Вот рассказ очевидицы, Анны Филипповны Выборновой:

«Однажды пришел милиционер забирать Матрону, а она ему и говорит: «Иди, иди скорей, у тебя несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не денется. Я сижу на постели — никуда не уйду». Он послушался. Поехал домой, а у него жена от керогаза обгорела. Но он успел довезти ее до больницы. Приходит на следующий день на работу, а у него спрашивают: «Ну что, слепую забрал?» А он отвечает: «Слепую я забирать никогда не буду. Если б слепая мне не сказала, я б жену потерял, а так я ее все-таки в больницу успел отвезти»».

При желании Матрону, конечно, могли легко арестовать. Однако, вероятнее всего, не видели в этом особого смысла — ну какую контрреволюционную деятельность могли вменить ей в вину? Зато окружение провидицы порой попадало «под раздачу». Так, уже в начале 1950-х была арестована опекающая Матрону дочь ее односельчанки Зинаида Жданова — якобы за участие в монархическом заговоре.

Матрона и Сталин

На фоне этих событий совершенно фантастической выглядит история о встрече Матроны со Сталиным, будто бы состоявшейся осенью 1941 года.

В московском храме Святого Николая есть икона с эпизодами жития Матроны, работы одного из иконописцев Покровского монастыря. На одном из клейм иконы святая изображена рядом со Сталиным. Откуда взялся этот сюжет?

Якобы в 1941 году вождь узнал о московской прозорливице и решил тайно посетить ее, чтобы она предсказала ему исход войны. От Матроны Сталин услышал следующие слова: «Победа будет за тобой. Ты один из начальства не покинешь Москву». Хотя есть и другая версия: мол, стукнула блаженная Иосифа Виссарионовича кулачком по лбу и сказала не совсем понятное: «Москву не сдавай, думай-думай, а как придет Александр Невский , так всех за собой и поведет». [С-BLOCK]

Событие это, однако, так и не вошло в официальное изложение жития Матроны Московской, поскольку не было найдено никаких реальных доказательств того, что святая действительно когда-либо беседовала с вождем народов.

И вообще, для того, чтобы получить от провидицы какую-либо информацию, Сталину необязательно было встречаться с ней лично. Он мог кого-нибудь к ней послать, чтобы получить нужные сведения.

Что же касается иконы, на которой изображены Матрона и Сталин, то существует гипотеза, что образ Иосифа Виссарионовича был скопирован с картины Александра Герасимова под названием «Сталин и Ворошилов на прогулке в Кремле».

Так что легенда о встрече Сталина со знаменитой ясновидящей является всего лишь апокрифом. И понятно, что советская власть никак не могла приветствовать и поощрять деятельность Матроны, не вписывающуюся в рамки социалистической идеологии.