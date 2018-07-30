На «Екатеринбург Арене» во время ЧМ-2018 изъяли шесть тысяч порций испорченной еды

На стадионе «Екатеринбург Арена» за время проведения чемпионата мира по футболу было обнаружено шесть тысяч порций испорченной еды. Об этом сегодня сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских

Непригодными для употребления были признаны сэндвичи и другой фастфуд. В частности, в продуктах были найдены энтеротоксины и сальмонелла.

Кроме того, во время подготовки к ЧМ-2018 и его проведения в радиусе километра вокруг стадиона и фан-зоны было изъято свыше 41 тонны испорченных продуктов, включая мясо, овощи и даже орехи. Козловских отметил, что значительная часть еды произведена за пределами области. Она направлена производителям и уничтожена. Более ста человек были отстранены от работы из-за отсутствия санкнижек или наличия вирусных заболеваний.

В Роспотребнадзоре отметили, что продавцы и поставщики не уклонялись от выполнения предписаний. «Было полное законопослушание», — сказал Козловских.