10 цитат известных мужчин о семье

Почему для Джигана работа и семья — две параллельные прямые, какая идеальная формула отношений для Алексея Чадова и что такое счастье в семейной жизни для Вадима Галыгина

«Я традиционалист — уважаю семью и считаю, что здоровая психика (по крайней мере, я об этом читал, и мне так объясняли эксперты) лучше развивается в отношениях, где много любви».

Джиган

«Для меня работа и семья — как две параллельные прямые, которые двигаются вперед с одинаковой скоростью».

Баста

«Семья — это святое; порядочность, честность и взаимоуважение — это ее фундамент. Семья для меня на первом месте, а музыка идет к ней саундтреком — одно невозможно без другого».

«Семья — это такое маленькое государство. Я там — президент, премьер-министр и так далее. Дети — подчиненные. В этом ключе можно работать».

Алексей Чадов

«Мужчина должен быть мужественным, а женщина женственной. Это идеальная формула для меня. А жены должны понимать одну простую вещь: в семье за все и всех отвечает мужик».

«В жизни, в семье я практически ничем не отличаюсь от того человека, который находится на сцене или на телеэкране. Я не могу себе позволить многого в семье, я не могу сидеть, надувшись как мышь и обидевшись на всех».

«Я испорчен, я навсегда счастливо отравлен представлением о том, какой должна быть семья и какой у нее должен быть образ жизни. Это мужчина, который предан своему делу, любит его, но при этом он точно так же преданно любит женщину, свою жену! И в ответ получает то же самое от женщины, которая, как и он, самодостаточна и успешно реализуется в том, что она делает. Это своего рода пятый элемент. И когда он есть, то все компоненты сходятся, и ракета летит в космос! И оттуда тебе приходит сигнал — вот оно, счастье, — на, получи его!».

«У тебя никого нет ближе твоей жены или мужа, ты проводишь с этим человеком 90 процентов своего времени. Но почему-то ты начинаешь к нему относиться хуже, чем к чужим людям. А ведь это часть тебя, твой филиал! Надо относиться к жене и к мужу так, как относишься к самому себе — трепетно и аккуратно».

Вадим Галыгин

«Ведь что такое счастье в семейной жизни? Это когда можно в любых ситуациях оставаться самим собой, ни во что не играя с человеком, который рядом, и не выдумывая, что ему сказать в том или другом случае».

«Говоря с практической и экономической точек зрения, до 30 у тебя любимый философ — Ницше, а после 40 — Карл Маркс : все воспринимается через экономику, и суть брака становится очень понятной. Положим, я умираю, кому все остается? Начинается возня среди родственников. А так все ясно — жене».

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