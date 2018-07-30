Цветы небывалой красоты расцвели в Богородском

Насладиться летом и благоуханием цветов детворе помогли работники ДЦ «Богородское».

Лето — это время теплого солнца, зеленой травы, шороха листьев от легкого ветерка, и, конечно же, пестрых, ароматных и таких непохожих друг на друга цветов. А когда на улице немного пасмурно, это не повод отказывать себе в любовании букетами. Тем более, что в районе Богородское есть место, где растут необыкновенные, затейливые и неповторимые цветы.

А выращены они заботливыми руками подростков, посещающих комнату игр и развлечений «Один дома» ГБУ «Досуговый центр Богородское». Ребята 26 августа под чутким руководством Дианы Филипповой высаживали, ухаживали, раскрашивали причудливые букеты. Юные богородцы сами придумывали композицию и воплощали ее из подручных материалов.

Зачарованный сад получился у детей, и полюбоваться им может каждый желающий. Для этого нужно заглянуть в творческую студию проекта «Один дома», а лучше в ней остаться и создать свой неповторимый шедевр.

Напомним, что бесплатная площадка «Один дома» предлагает юным горожанам различные направления деятельности: прикладное творчество, спорт, танцы, вокал — все, чтобы летний день стал насыщенным и увлекательным.

Расписание занятий и всю дополнительную информацию можно уточнить по телефону центра 8 (499) 781-36-42.