Богородцы могут встретить турухтана в «Лосином острове»

На территории «Лосиного острова» редкого гостя заметили наблюдательные студенты, сообщает пресс-служба нацпарка.

Над озером в национальном парке пролетал турухтан — птица семейства Бекасовые, предпочитающая влажные, заболоченные луга тундр и лесотундр. Гнездится она, как правило, в северной части Евразии и в наших краях появляется довольно редко.

— В Московский регион эти птицы практически не долетают, и встретить турухтана по соседству — большая удача, — комментируют научные сотрудники НП «Лосиный остров».

Турухтан — это кулик среднего размера. Имеет выразительную внешность: крепкое туловище на длинных стройных ногах, длинная шея, небольшая голова с узким, изогнутым клювом. Во время брачного сезона у самцов турухтана на шее и по бокам головы отрастают длинные перья, называемые «воротником» и «ушами». Оперение приобретает многообразие цветов — от белого и охристого до черного с пурпурным отливом. Но после летней линьки перья самцов бледнеют, и их возможно отличить от самки только более крупным размером.