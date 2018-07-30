Ещё
Богородцы могут встретить турухтана в «Лосином острове»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звезды, которым постоянно не везет в любви

Богородцы могут встретить турухтана в «Лосином острове» 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
На территории «Лосиного острова» редкого гостя заметили наблюдательные студенты, сообщает пресс-служба нацпарка.
Над озером в национальном парке пролетал турухтан — птица семейства Бекасовые, предпочитающая влажные, заболоченные луга тундр и лесотундр. Гнездится она, как правило, в северной части Евразии и в наших краях появляется довольно редко.
— В Московский регион эти птицы практически не долетают, и встретить турухтана по соседству — большая удача, — комментируют научные сотрудники НП «Лосиный остров».
Турухтан — это кулик среднего размера. Имеет выразительную внешность: крепкое туловище на длинных стройных ногах, длинная шея, небольшая голова с узким, изогнутым клювом. Во время брачного сезона у самцов турухтана на шее и по бокам головы отрастают длинные перья, называемые «воротником» и «ушами». Оперение приобретает многообразие цветов — от белого и охристого до черного с пурпурным отливом. Но после летней линьки перья самцов бледнеют, и их возможно отличить от самки только более крупным размером.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Цветы небывалой красоты расцвели в Богородском Бесплатно посетить ювелирный завод «Эстет» смогут богородцы В гостях у Малыша побывали десятки москвичей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна83
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Рудковской припомнили бывших мужчин11
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
10:24
Вопросы, которые вы давно хотели задать
Психология
06:21
Актрисы, родившие после 40 лет
Звёзды
04:55
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
Любовь
05:08
Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение