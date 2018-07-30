The Weeknd и Белла Хадид отдыхают в доме ее матери

Белла Хадид и The Weeknd окончательно сошлись. Сначала пару видели и на фестивале Coachella, но тогда модель сказала, что это была не она. После влюбленных застукали на одной из вечеринок Каннского фестиваля, а затем на романтической прогулке в Париже. Однако все фото были сделаны папарацци, а сами звезды предпочитали не афишировать свой роман. Наконец, влюбленные официально объявили о своем статусе. В своем Инстаграм певец опубликовал фото Беллы, а после и свой снимок рядом с белым конем. Как оказалось, парочка отдыхала в доме Иоланды Хадид

Белла Хадид

Кажется, родители Беллы простили Абеля за его небольшой загул и вновь приняли в семью. Остается надеяться, что влюбленные не разбегутся также быстро, как Селена Гомес и Джастин Бибер

The Weeknd

Напомним, что ранее The Weeknd, настоящее имя которого Абель Тесфайе, встречался с Беллой Хадид, от которой ушел к Селене Гомес. С экс-подружкой Джастина Бибера артист встречался 10 месяцев, но в октябре 2017 года пара раскололась. Селена вернулась к Джастину, с которым в итоге рассталась.