Шесть правил красивого двора от «Челябинского урбаниста»

В качестве примера комфортного и ухоженного общественного пространства активист привел ЖК «Бунинские луга» в Новой Москве. По мнению блогера, во дворе не должно быть ничего, что нужно было бы подкрашивать, обрабатывать и огораживать:

«В России коммунальщики думают, что они спасут убогие пейзажи дворов с помощью бочек с краской. Обливают всё: деревья, бордюры, столбы, заборы, лавочки».

Правила удобного довра

Фото: «Сарос»​

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Активисты сообщества «Челябинский урбанист» приобрели широкую известность весной этого года после того, как в интернете стали расходиться фотографии рисунков, сделанных волонтерами на электрощитах. Так в городе появились изображения животных и знаменитых персон — например, Илона Маска. Всего — более двадцати раскрашенных трансформаторных ящиков.