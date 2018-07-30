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Шесть правил красивого двора от «Челябинского урбаниста»
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Шесть правил красивого двора от «Челябинского урбаниста» 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
В качестве примера комфортного и ухоженного общественного пространства активист привел ЖК «Бунинские луга» в Новой Москве. По мнению блогера, во дворе не должно быть ничего, что нужно было бы подкрашивать, обрабатывать и огораживать:
«В России коммунальщики думают, что они спасут убогие пейзажи дворов с помощью бочек с краской. Обливают всё: деревья, бордюры, столбы, заборы, лавочки».
Правила удобного довра
Фото: «Сарос»​
​Источник​
Активисты сообщества «Челябинский урбанист» приобрели широкую известность весной этого года после того, как в интернете стали расходиться фотографии рисунков, сделанных волонтерами на электрощитах. Так в городе появились изображения животных и знаменитых персон — например, Илона Маска. Всего — более двадцати раскрашенных трансформаторных ящиков.
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