Ещё
Путин подписал закон, упрощающий сбор доказательств против «серых» коллекторов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин подписал закон, упрощающий сбор доказательств против «серых» коллекторов 

Пятый канал 7 часов назад
Фото: Пятый канал
Президент России подписал закон, позволяющий проводить досудебное административное расследование выявленных нарушений при возврате долгов коллекторами.
Как сообщает РИА Новости, до сих пор привлечение к административной ответственности так называемых «серых» коллекторов, не включенных в госреестр осложнялось трудностями при сборе доказательств. Теперь, в случае выявления нарушения прав граждан, можно будет более тщательно расследовать дело и выявить все обстоятельства, имеющие значение для судебного процесса. Это должно снизить количество отмененных или прекращенных административных дел и обеспечить принцип неотвратимости наказания.
Ранее Пятый канал рассказывал об отце троих детей из Екатеринбурга, задолжавшем деньги банку. Коллекторы затерроризировали семью звонками и грозятся заразить малышей СПИДом.
Пятый канал: последние новости
Названы три знака зодиака, которые станут лучшими женами Обаятельная дочь Пугачевой и Галкина объяснила, почему 10+10=20 «Агент» Бутина рассказала о дававшем ей деньги российском бизнесмене
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна
8 мифов об уборке, в которые пора перестать верить3
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери49
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае1
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой34
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение