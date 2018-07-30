Путин подписал закон, упрощающий сбор доказательств против «серых» коллекторов 

Президент России подписал закон, позволяющий проводить досудебное административное расследование выявленных нарушений при возврате долгов коллекторами.
Как сообщает РИА Новости, до сих пор привлечение к административной ответственности так называемых «серых» коллекторов, не включенных в госреестр осложнялось трудностями при сборе доказательств. Теперь, в случае выявления нарушения прав граждан, можно будет более тщательно расследовать дело и выявить все обстоятельства, имеющие значение для судебного процесса. Это должно снизить количество отмененных или прекращенных административных дел и обеспечить принцип неотвратимости наказания.
Ранее Пятый канал рассказывал об отце троих детей из Екатеринбурга, задолжавшем деньги банку. Коллекторы затерроризировали семью звонками и грозятся заразить малышей СПИДом.