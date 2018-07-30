Улица-базар. Почему на Алтае не удаётся упорядочить «стихийную» торговлю?

«Не могу пройти мимо этих бабушек, обязательно куплю пучок укропа или пяток огурцов, — признаётся учительница-пенсионерка Тамара Васильева . — представлю, как они на участках горбатятся, жалко бедных!».

Кто ж против, если пожилые люди торгуют дарами своего сада-огорода: и им копеечка к небогатой пенсии, и горожанам витамины к столу. Только вот зачастую условия, в которых ведётся уличная торговля, а также обилие перекупщиков и нуворишей с товаром более деликатным, чем фрукты-овощи, (незамороженными тушками куриц, речной рыбой, деревенской молочкой) и настораживают, и возмущают.

Где «хлебные» места?

Места «дислокации» уличных продавцов в Барнауле хорошо известны и с годами не меняются — улица Пионеров, перекрёсток Социалистического и Строителей, площадь Спартака, Докучаево, подножье ТЦ «Гулливер»… Да что там! Возле многих супермаркетов с мало-мальски нормальной покупательской проходимостью можно встретить их. Товар свой располагают и на ящиках, и на складных столиках, и прямо на асфальте, подстелив целлофан или картонку.

Порой несанкционированные уличные базары располагаются буквально в нескольких шагах от обустроенных торговых рядов (с лавочками, под тентами). В краевой столице уже третий год реализовывается программа, призванная оцивилизовать «дикую» уличную торговлю, водворить её в специально отведённые места. Но получается не везде! Спрашиваем у бабушек, оккупировавших овощными и ягодными развалами вход в маркет на улице Юрина, почему им не сидится на обустроенных неподалёку торговых местах. Отвечают: «Здесь покупают лучше, а туда не всякий дойдёт».

Меж тем правила благоустройства Барнаула запрещают устанавливать столы, полки, витрины на территориях, прилегающих к организациям торговли и общественного питания. Также нельзя торговать на вынос из стационарных киосков и ларьков. Свой товар можно размещать только в местах, где это определено постановлением администрации города. За нарушение этих правил существует административная ответственность. Попался впервые — обойдёшься предупреждением. Ну, а если нарушил повторно, придётся платить штраф: физическому лицу до 3 тыс. рублей, должностному — до 10 тыс. рублей, юридическому — до 50 тыс. рублей.

Кроме нарушения правил благоустройства, стихийная уличная торговля представляет потенциальную угрозу безопасности потребителей. Самое печальное: если произойдёт отравление продуктом, купленным в таком несанкционированном месте, предъявить претензии и потребовать возмещения будет не к кому и не с кого.

Cезон большой ягоды?

На городских рынках и на обочинах автотрасс уже несколько недель как красуются горы зелёно-чёрно-полосатых больших ягод. Торговцы на резонные вопросы: «А не рановато ли? Откуда в июне арбузы?» — уверяют, что, дескать, это особые раннеспелые сорта прямиком с бахчевых плантаций Узбекистана и Казахстана.

Возможно, так и есть, однако тем, кто серьёзно относится к вопросам здоровых продуктов, имеет смысл прислушаться к мнению барнаульского гастроэнтеролога Дениса Фуголя . «Я бы порекомендовал в нашем регионе дождаться августа, чтобы начать употреблять в пищу арбузы и дыни. В Средней Азии они появились, но там климат другой. А привезти оттуда уже вызревшие фрукты с минимальным содержанием химикатов нереально, процент порчи будет слишком велик. Их везут не созревшими, они дозревают в пути и имеют уже совсем другие качества». Врач советует: если в жару хочется фруктов, то ешьте местные ягоды и фрукты, а также овощи, зелень. «Лучше своё, домашнее, с приусадебного участка. Это достаточно качественная продукция, но в том случае, если огород находится за городом», — считает он.

Если же вы всё-таки решаетесь купить арбуз или дыню, то лучше всего это сделать в продуктовом магазине или в разрешённых для сезонной торговли бахчевыми местах, которые, как правило, располагаются на официальных рынках и мини-базарах. Будьте внимательны: продажа арбузов с земли — нарушение! Покупайте только с площадок, оборудованных стеллажами или поддонами. У продавца должны быть в наличии документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукта, а также личная медицинская книжка. Не стоит брать арбуз по частям, надрезанный или с трещинами и другими повреждениями. И, конечно же, лучше не покупать бахчёвые на трассах: большие ягоды легко впитывают все отравляющие вещества от выхлопных газов автомобилей, а с частицами пыли, летающими насекомыми в толщу мякоти могут быть занесены микроорганизмы, способные вызывать различные пищевые бактериальные отравления и кишечные инфекционные заболевания.