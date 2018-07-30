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Роспотребнадзор обнаружил нарушения на консервном заводе в Йошкар-Оле
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Роспотребнадзор обнаружил нарушения на консервном заводе в Йошкар-Оле 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В июне этого года Роспотребнадзор Марий Эл проверил документацию ООО «Йошкар-Олинский консервный завод». Проверка выявила недостоверное декларирование пищевой продукции — консервов мясных «Мясо птицы в собственном соку». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Выяснилось, что завод задекларировал эту продукцию на основании протоколов испытательной лаборатории ООО «Стратег», а у нее не было лицензии на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.
Теперь генеральному директору ООО «Йошкар–Олинский консервный завод» нужно будет заплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.
Кроме того, заводу выдано предписание о прекращении действия декларации на производство консервов мясных «Мясо птицы в собственном соку».
«Уведомление о прекращении действия декларации направлено в Федеральную службу по аккредитации», — поясняется в сообщении ведомства.
Фото: правительство.янао.рф
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