В Башкирии пропал 26-летний Артур Игишев

В Сибае неделю назад пропал без вести 26-летний Артур Игишев. Об этом сообщают его родные в соцсетях.

Друг пропавшего поделился тем, что мужчина глубоко переживает разрыв с женой. Квартира Артура Игишева заперта, дверь никто не открывает, у родственников мужчина не появлялся.

Приметы: последний раз Артура видели в синих шортах и оранжевой футболке.

Всем, кто знает о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по телефону 8-906-899-48-93 или в полицию по номеру 02.

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