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В Башкирии пропал 26-летний Артур Игишев
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В Башкирии пропал 26-летний Артур Игишев 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Сибае неделю назад пропал без вести 26-летний Артур Игишев. Об этом сообщают его родные в соцсетях.
Друг пропавшего поделился тем, что мужчина глубоко переживает разрыв с женой. Квартира Артура Игишева заперта, дверь никто не открывает, у родственников мужчина не появлялся.
Приметы: последний раз Артура видели в синих шортах и оранжевой футболке.
Всем, кто знает о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по телефону 8-906-899-48-93 или в полицию по номеру 02.
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