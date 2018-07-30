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Удар тока убил трехлетнего ребенка под Кировском
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Удар тока убил трехлетнего ребенка под Кировском 

360tv.ru 1 час назад
Трехлетняя жительница Санкт‐Петербурга погибла от удара током на даче в Ленобласти. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Девочка вместе с родственниками отдыхала на даче, расположенной в СНТ «Ласточка». В какой-то момент трехлетняя малышка осталась без наблюдения взрослых. Она подошла к электрическому насосу, по которому вода поступала в бассейн, и дотронулась до него. В результате девочку ударило током, который и стал причиной ее гибели. След от электротравмы обнаружили на левом бедре.
Контрольно-надзорные органы забрали с места происшествия компрессор и электрические детали для изучения неисправности, которая привела к смерти девочки.
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Женский форум
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