Удар тока убил трехлетнего ребенка под Кировском

Трехлетняя жительница Санкт‐Петербурга погибла от удара током на даче в Ленобласти. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».

Девочка вместе с родственниками отдыхала на даче, расположенной в СНТ «Ласточка». В какой-то момент трехлетняя малышка осталась без наблюдения взрослых. Она подошла к электрическому насосу, по которому вода поступала в бассейн, и дотронулась до него. В результате девочку ударило током, который и стал причиной ее гибели. След от электротравмы обнаружили на левом бедре.

Контрольно-надзорные органы забрали с места происшествия компрессор и электрические детали для изучения неисправности, которая привела к смерти девочки.