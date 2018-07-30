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«Если бьет — не значит, что плохой»: брат убивших отца сестер вступился за тирана
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Звезды, которым постоянно не везет в любви

«Если бьет — не значит, что плохой»: брат убивших отца сестер вступился за тирана 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Родной брат трех девушек, подозреваемых в убийстве отца-изверга в Москве, вступился за отца. По мнению 19-летнего молодого человека, сестры не оборонялись, а просто так убили отца, поэтому поддерживать их он не собирается. Парень уверен: СМИ специально создают образ отца-тирана, при этом отказывается рассказать, как же все тогда было на самом деле.
Сын Михаила К. опроверг информацию об употреблении отцом наркотиков. По его словам, 57-летний мужчина принимал психотропные таблетки, чтобы не нервничать. А вот «что нашло» на девочек, он не понимает.
С семьей молодой человек не живет с 16 лет, поскольку отец его выгнал из дома, как и мать. Но тот не держит зла — дескать, благодаря отцу стал только сильнее.
— Просто если человек рукоприкладствует — это не значит, что он плохой, — уверен парень.
Одна из подруг сестер-погодок, которые, предположительно, убили отца, упоминала в своем комментарии Пятому каналу, что родственники вряд ли поддержат девочек. Все они будут на стороне отца, как было всю жизнь. В частности, они знали о происходящем в семье насилии и угрозах, но ничего не предпринимали.
В распоряжении Пятого канала ранее также оказались скрины переписок девочек с подругами. Они в очередной раз подтверждают: сестры жили в постоянном страхе и ужасе, но ничего не могли сделать.
Пятый канал публиковал и фрагмент аудиозаписи с криками погибшего отца на дочерей.
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