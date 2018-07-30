Электровелосипеды оказались полезны для сброса лишнего веса

Если вместо человека педали крутит электрический мотор, то о какой физической нагрузке может идти речь? Звучит логично, но два года назад была выдвинута альтернативная гипотеза. Во-первых, даже на современных электровелосипедах крутить педали иногда все же нужно. Во-вторых, вопрос не в нагрузке, а в мотивации и времени, потраченном на упражнения с велосипедом. В университете швейцарского Базеля провели долгосрочный эксперимент, для которого отобрали 32 мужчин и женщин с явно избыточным весом, индексом массы тела не ниже 28. Но авторов исследования интересовал иной параметр: кардиореспираторная функция. Способность организма принимать и сжигать кислород, что крайне важно для физической работы. У типовых малоподвижных горожан она удручающе низка, но этот показатель можно развить.

Всем участникам раздали велосипеды и приказали проезжать по 6 км три раза в неделю, на протяжении нескольких месяцев. Участники сами выбирали маршрут, скорость и дни занятий, плюс они не знали, какие велосипеды оснащены GPS-датчиками для отслеживания передвижения, а какие нет. Первые 17 человек получил электробайки, остальные 15 обычные велосипеды. По итогам экспериментов кардиореспираторная функция возросла у всех без исключения, но на примерно одинаковые показатели.

Единственной весомой разницей оказалось то, что ездоки на электробайках чаще гоняли на высоких скоростях, где основную работу выполняет машина. Для этого они выбирали подходящие маршруты и чаще самовольно, вне программы эксперимента, катались на велосипеде. Налицо повышение мотивации — даже если люди и не хотят прямо прикладывать усилия для сброса лишнего веса, они куда охотнее готовы заниматься активными вещами в целом при наличии такого стимула. А это всяко лучше и полезнее, чем просто сидеть и ничего не делать.