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Можно ли вытащить клеща шприцем
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Можно ли вытащить клеща шприцем 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Один укус клеща может с легкостью отправить человека в долгое путешествие по врачам. Вытащить присосавшегося паразита нужно как можно быстрее. Сделать это можно и обычным шприцем.
Метод прост и эффективен. Для начала нужно ровно отрезать верхнюю часть шприца. Не лишним будет смазать край кремом, это поможет при герметизации.
Дальше дело за малым — накрыть клеща шприцем, плотно прижать пластмассу к телу и аккуратно потянуть поршень вверх.
Вот и все, клещ вышел сам по себе, сразу оказавшись в ловушке. При этом способе насекомое обычно не впрыскивает ядовитые вещества в кровь и не оставляет заражения в ранке.
Но сходить к терапевту после процедуры все-таки стоит, на всякий случай. И клеща не выкидывайте — в лаборатории быстро выяснят, стоит ли волноваться.
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