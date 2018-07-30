Можно ли вытащить клеща шприцем

Один укус клеща может с легкостью отправить человека в долгое путешествие по врачам. Вытащить присосавшегося паразита нужно как можно быстрее. Сделать это можно и обычным шприцем.

Метод прост и эффективен. Для начала нужно ровно отрезать верхнюю часть шприца. Не лишним будет смазать край кремом, это поможет при герметизации.

Дальше дело за малым — накрыть клеща шприцем, плотно прижать пластмассу к телу и аккуратно потянуть поршень вверх.

Вот и все, клещ вышел сам по себе, сразу оказавшись в ловушке. При этом способе насекомое обычно не впрыскивает ядовитые вещества в кровь и не оставляет заражения в ранке.

Но сходить к терапевту после процедуры все-таки стоит, на всякий случай. И клеща не выкидывайте — в лаборатории быстро выяснят, стоит ли волноваться.