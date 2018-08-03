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Красноярцам, ищущим работу, предлагают более 42 тысяч вакансий
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Красноярцам, ищущим работу, предлагают более 42 тысяч вакансий 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Безработным красноярцам предлагают для постоянной работы более 42 тысяч вакансий, сообщили в краевой службе занятости.
Больше всего свободных рабочих мест в сферах строительства, обрабатывающих производств и торговли. Одни из высокооплачиваемых вакансий предлагает красноярский машиностроительный завод, где на постоянную работу приглашают инженеров, мастера по ремонту оборудования, экономиста, а также слесарей и станочников. Также есть вакансии в филиал «Северный» АО «Красноярскнефтепродукт» (Енисейский район). Там требуются начальник службы пожарной безопасности, менеджер-логистик, машинист дизельной электростанции, водители автомобиля.
Отметим, что всего предприятиям Красноярского края на постоянную работу требуется свыше 42 тысяч сотрудников, что на 5,3 тысячи предложений больше, чем на аналогичную дату 2017 года.
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