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Красноярцы вспомнили про старую разводку со снятыми номерами
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Красноярцы вспомнили про старую разводку со снятыми номерами 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Аферисты из Красноярская пойдут под суд за кражу регистрационных номеров.
56-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные похитили таблички с его автомобиля. При этом преступники оставили записку с номером телефона и, когда автовладелец позвонил с просьбой вернуть знак, потребовали 4 тыс. рублей в качестве выкупа.
В ходе расследования полиция установила личности мошенников: ими оказались двое жителей краевого центра в возрасте 30 и 36 лет. Кроме того, выяснилось, что один из них причастен еще как минимум к 10 кражам номеров. Примечательно, что лишь один водитель обратился в полицию, а остальные просто отдавали преступнику деньги.
Обоим преступникам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 325.1 УК РФ «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства по предварительному сговору». А мужчине, который ранее уже вымогал деньги у воителей, грозит до 4 лет тюрьмы, так как в отношении него возбуждены еще 10 дел по каждому факту кражи номеров.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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