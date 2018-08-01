Красноярцы вспомнили про старую разводку со снятыми номерами

Аферисты из Красноярская пойдут под суд за кражу регистрационных номеров.

56-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные похитили таблички с его автомобиля. При этом преступники оставили записку с номером телефона и, когда автовладелец позвонил с просьбой вернуть знак, потребовали 4 тыс. рублей в качестве выкупа.

В ходе расследования полиция установила личности мошенников: ими оказались двое жителей краевого центра в возрасте 30 и 36 лет. Кроме того, выяснилось, что один из них причастен еще как минимум к 10 кражам номеров. Примечательно, что лишь один водитель обратился в полицию, а остальные просто отдавали преступнику деньги.

Обоим преступникам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 325.1 УК РФ «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства по предварительному сговору». А мужчине, который ранее уже вымогал деньги у воителей, грозит до 4 лет тюрьмы, так как в отношении него возбуждены еще 10 дел по каждому факту кражи номеров.