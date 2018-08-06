Последний полёт. В Красноярском крае в авиакатастрофе погибли 18 человек

На севере Красноярского края произошла авиакатастрофа — разбился вертолёт Ми-8, перевозивший вахтовых рабочих. В причинах крушения будут разбираться специалисты, пока же оно кажется абсурдным — вертолёт упал в хорошую погоду, при отличной видимости, просто не заметив помехи. «АиФ-Красноярск» рассказывает о деталях произошедшего.

«Он меня догнал»

Субботнее утро 4 августа 2018 года теперь навсегда омрачено трагедией — в Туруханском районе жёсткую посадку совершил вертолёт с вахтовиками, вылетевший по маршруту Ванкор — Пурпе. 6 августа в Красноярском крае — день траура. Погибли 18 человек — три члена экипажа и 15 пассажиров. Крушение произошло в 180 км на северо-запад от Игарки, на взлётной площадке нефтеперекачивающей станции «Ванкор». Ми-8 взлетал сразу после грузового вертолёта, который нёс подвешенный на лебёдке груз из металлоконструкций. Столкновение с ним и стало роковым — задев его винтом, вертолёт упал, в этот момент взорвались оба топливных бака. Машина полностью сгорела, не оставив в живых никого из находившихся внутри людей.

Как получилось, что винтокрылые машины не поделили воздушное пространство? Если бы взлёт состоялся на несколько минут позже, катастрофы удалось бы избежать. Диспетчерского сопровождения не было, пилоты поднимались в воздух, руководствуясь визуальным наблюдением, сами отвечали за выполнение всех манёвров и расчёт безопасных расстояний. Изначально между вертолётами было достаточное расстояние, но затем они сблизились. В последние секунды опасное приближение заметил пилот второго вертолёта Евгений Бердюгин, пытался предупредить, но было поздно.

«Мы взлетали, и вслед за нами производил борт с другой площадки, находившейся рядышком. Недалеко там. В процессе взлёта я не знаю, как он меня не заметил, — он после меня взлетал. Он догнал меня. Когда я его увидел сзади, чуть не в последний момент понял, что борт ко мне приближается, почти в бок летит с набором высоты, с набором скорости, я крикнул ему в эфире. У меня была попытка отвернуть, но не получилось, — рассказал участник событий. — И он ударился во внешнюю подвеску, с которой я летел. Я его увидел за несколько секунд, секунд пять максимум, потому что он шёл сзади и слева».

Тяжёлый вертолёт успел лишь немного изменить курс. Столкновение произошло в 9.43 на высоте 100 метров, обломки разрушенного вертолёта обнаружили в километре от взлётной площадки.

Необъяснимые действия

«В простых метеоусловиях после взлёта с посадочной площадки Ванкор потерпел крушение вертолёт Ми-8АМТ, RA-25640, — сообщили в компании Utair, которой принадлежали оба вертолёта. — Он выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом . Командир вертолёта RA-25640 Александр Кононов , 1985 года рождения, окончил Омское лётное училище, налетал 5990 часов, из которых 2300 часов — в качестве командира воздушного судна». Очевидцы сообщают, что метеоусловия в районе катастрофы были хорошими: небольшая облачность, высота облаков — 2 км, без осадков, температура воздуха около 10 градусов тепла.

«Крушение произошло по причине необъяснимых действий экипажа вертолёта», — прокомментировали в компании «Роснефть» , сотрудники которой погибли.

«Это чисто человеческий фактор. Они просто не заметили второй вертолёт. Смотрели в сторону солнца. Видимо, думали, что он уже улетел, а тот задержался из-за груза. Командир — опытный пилот, но, к сожалению, трагические ошибки случаются», — считает летчик с большим стажем, почетный полярник России Александр Бахметьев.

На месте катастрофы уже нашли оба чёрных ящика — речевой самописец и параметрическое записывающее устройство. Получится ли с их помощью установить причины произошедшего, пока неизвестно. На место сразу же вылетела следственно-оперативная группа, криминалисты, которые имеют большой опыт расследования авиакатастроф. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе ошибка пилотирования. Следователи изучают полётную документацию, образцы топлива, уже допрашивают персонал, обслуживавший вертолёт, сотрудников авиакомпании, а также всех свидетелей и очевидцев произошедшего. «Будут изучены обстоятельства подготовки пилотов и выдачи им лётных удостоверений», — сообщили в СК РФ.

Дети без отцов

На борту находились вахтовики компаний «РН-Ванкор», «Сибинтек», АО «Инвестгеосервис», «Батима». Из 18 погибших шестеро жили в Красноярском крае: командир Александр Кононов, пилот Олег Иванчин и четыре пассажира: Денис Овчинников, Игорь Прокопьев, Сергей Тяжельников и Александр Щербинин . Погибли также жители других регионов: Башкирии, Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО, Удмуртии, Самарской, Томской и Омской областей. Полный список погибших здесь.

Почти все — молодые мужчины, у которых остались семьи — жёны и маленькие дети. Им теперь предстоит расти без отца. Конечно, они получат положенные по закону выплаты. Пассажиры были застрахованы в «Согазе» на 2 миллиона рублей. «Все сотрудники „Роснефти“ застрахованы от несчастных случаев, их родственники получат установленные выплаты. Кроме того, компания предоставит всю необходимую материальную помощь и окажет социальную поддержку семьям погибших», — добавили в организации.

Кроме того, материальную помощь семьям погибших окажут из резервного фонда Красноярского края.

Тела погибших доставляют в Красноярск. У родственников уже начали брать анализы на ДНК.

Помним

О погибших в катастрофе скорбят не только родные и друзья погибших — люди в соцсетях выражают свои соболезнования по поводу трагедии. Домой не вернулись отцы, сыновья, мужья, братья, знакомые и друзья.

boris_map Летательные аппараты гораздо надёжнее, чем человеческий фактор. Соболезную близким.

Karinameiskaya Соболезнования всем близким погибших, ужасная трагедия

mironenko_a_y Люди, друзья, братья, сёстры, будьте, ради бога, внимательней к себе и к окружающим! Скорбим по погибшим…

olga. o.83 Господи, как больно смотреть на этот список, мой братишка в нём. Соболезнование всем семьям, это очень тяжёлая утрата! Светлая память им и пусть земелька будет пухом!

В этой ужасной катастрофе погиб мой брат! Теперь не дождёмся его прилёта домой. Я, как и все, соболезную родственникам погибших ребят. Это очень тяжёлая утрата! До сих пор не могу поверить в то, что больше никогда не увижу своего братика и не смогу поговорить с ним! Светлая память им, и пусть земелька им будет пухом! Любим, скорбим, помним!

bezrukludok56 Как страшно потерять родного человека. Искренне сочувствую родным и близким!

t.brodiaga Пусть земля им будет пухом. Родным и близким соболезнования.

doomio13 Плохо, очень плохо, что у нас в стране очень часто случаются ЧС, страшно смотреть на такое, а как же теперь дети, жёны, матери, которые никогда уже не увидят своих родных кормильцев, которые готовы были на всё — лишь бы в их семье не было нужды ни в чём, капец, родные, держитесь, искренне соболезную вам, не понаслышке знаю, что такое жить без отца…