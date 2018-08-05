Премьер Армении выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Красноярском крае 

ЕРЕВАН, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье отправил письмо президенту России Владимиру Путину с выражением соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
"Уважаемый Владимир Владимирович, в Армении с глубокой печалью узнали о крушении вертолета Ми-8, в результате чего погибли пассажиры и личный состав вертолета. Я выражаю искреннее соболезнование всем россиянам и лично вам, а также всем родственникам и друзьям погибших", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина Армении.
4 августа вертолет Ми-8 авиакомпании Utair, совершавший рейс по маршруту Ванкор — Пурпе, потерпел крушение в Туруханском районе на северо-западе Красноярского края, в 180 км севернее Игарки.