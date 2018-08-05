Премьер Армении выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Красноярском крае

ЕРЕВАН, 5 августа. / ТАСС /. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье отправил письмо президенту России Владимиру Путину с выражением соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Уважаемый Владимир Владимирович, в Армении с глубокой печалью узнали о крушении вертолета Ми-8, в результате чего погибли пассажиры и личный состав вертолета. Я выражаю искреннее соболезнование всем россиянам и лично вам, а также всем родственникам и друзьям погибших", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина Армении.