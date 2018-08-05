Ещё
Премьер Армении выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Красноярском крае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премьер Армении выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Красноярском крае 

ТАСС 5 августа 2018
Фото: N24.ru
ЕРЕВАН, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье отправил письмо президенту России Владимиру Путину с выражением соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
"Уважаемый Владимир Владимирович, в Армении с глубокой печалью узнали о крушении вертолета Ми-8, в результате чего погибли пассажиры и личный состав вертолета. Я выражаю искреннее соболезнование всем россиянам и лично вам, а также всем родственникам и друзьям погибших", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина Армении.
4 августа вертолет Ми-8 авиакомпании Utair, совершавший рейс по маршруту Ванкор — Пурпе, потерпел крушение в Туруханском районе на северо-западе Красноярского края, в 180 км севернее Игарки.
ТАСС: последние новости
Депутат Госдумы предложил огородить ливневую канализацию в Сочи после гибели ребенка В США дело подозреваемого в изнасиловании участника Backstreet Boys передали в прокуратуру В Великобритании "Котом года" признали спасшего хозяйку питомца
Женский форум  Ещё 171 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые открыто говорят об интимной жизни15
Почему сводит ногу по ночам76
Что стало с солистками «ВИА Гры»1
«Ветлицкую не узнать!»: как выглядит артистка43
Наболело: «Сестра мужа села нам на шею»13
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
02:57
Самые скандальные разводы знаменитостей
Звёзды
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
04:13
Стас Пьеха год скрывал роман с молодой киевлянкой
Звёзды
11:07
Скелеты в шкафах знаменитостей
Звёзды
02:26
Королева красоты отказалась от короны ради тату
Красота
12:51
Самые горячие тренды осени 2018 года
Мода
07:47
7 признаков того, что вы выглядите неухоженной
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение