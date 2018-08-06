В Красноярском крае объявлен День траура по жертвам крушения вертолета Ми-8

Жертвами авиакатастрофы, произошедшей 4 августа в Красноярском крае, стали 18 человек.

В Красноярском крае 6 августа объявлен днем траура по погибшим в крушении вертолета Ми-8. Во всех городах и районах приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия в учреждениях культуры, изменены сетки вещания местных телеканалов и радиостанций.

В самом Красноярске психологи работают с родственниками жертв катастрофы. Члены семей погибших прибыли в столицу региона на процедуру опознания, сейчас они сдают пробы ДНК.

Вертолет Ми-8 авиакомпании Utair потерпел крушение в субботу утром. Набирая высоту, он задел грузовую подвеску взлетавшего рядом вертолета. Трагедия унесла жизни 18 человек, среди которых трое членов экипажа и 15 сотрудников нефтяной компании.

Как сообщили в Следственном комитете, ошибка пилотирования является одной из основных версий причин крушения воздушного судна. Бортовые самописцы направлены для изучения в Москву.