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В Красноярском крае объявлен День траура по жертвам крушения вертолета Ми-8
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В Красноярском крае объявлен День траура по жертвам крушения вертолета Ми-8 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Жертвами авиакатастрофы, произошедшей 4 августа в Красноярском крае, стали 18 человек.
В Красноярском крае 6 августа объявлен днем траура по погибшим в крушении вертолета Ми-8. Во всех городах и районах приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия в учреждениях культуры, изменены сетки вещания местных телеканалов и радиостанций.
В самом Красноярске психологи работают с родственниками жертв катастрофы. Члены семей погибших прибыли в столицу региона на процедуру опознания, сейчас они сдают пробы ДНК.
Вертолет Ми-8 авиакомпании Utair потерпел крушение в субботу утром. Набирая высоту, он задел грузовую подвеску взлетавшего рядом вертолета. Трагедия унесла жизни 18 человек, среди которых трое членов экипажа и 15 сотрудников нефтяной компании.
Как сообщили в Следственном комитете, ошибка пилотирования является одной из основных версий причин крушения воздушного судна. Бортовые самописцы направлены для изучения в Москву.
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