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Минздрав рассказал о полезных во время жары продуктах
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Минздрав рассказал о полезных во время жары продуктах 

Газета.Ru 57 минут назад
Специалисты Минздрава советуют россиянам исключить из повседневного рациона в жаркие дни острую, жареную, жирную или копченую пищу, сладкие газированные напитки и алкоголь, передает "Российская газета".
"Тем, кто вынужден оказаться на улице после 10:00, можно посоветовать держаться в тени и идти не спеша. Обязательно возьмите с собой питьевую воду и не пренебрегайте головными уборами.
Носите с собой влажные салфетки с нейтральным запахом, чтобы освежить лицо или протереть руки после поездки в общественном транспорте. На вечерний путь из офиса домой также запаситесь питьевой водой, проделайте его по возможности в неспешном темпе", — советуют в Минздраве.
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