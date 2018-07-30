Минздрав рассказал о полезных во время жары продуктах

Специалисты Минздрава советуют россиянам исключить из повседневного рациона в жаркие дни острую, жареную, жирную или копченую пищу, сладкие газированные напитки и алкоголь, передает "Российская газета"

"Тем, кто вынужден оказаться на улице после 10:00, можно посоветовать держаться в тени и идти не спеша. Обязательно возьмите с собой питьевую воду и не пренебрегайте головными уборами.

Носите с собой влажные салфетки с нейтральным запахом, чтобы освежить лицо или протереть руки после поездки в общественном транспорте. На вечерний путь из офиса домой также запаситесь питьевой водой, проделайте его по возможности в неспешном темпе", — советуют в Минздраве.