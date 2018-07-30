Стали известны результаты анализов нижегородских арбузов и дынь на опасные вещества

Исследуемыми фруктами стали огромный арбуз и маленькая дыня с «Мытного рынка». На взгляд плоды были спелыми и хорошими, но так ли это на деле? Мы узнали результаты, когда их проверили в испытательном центре «Нижегородиспытаний». В прошлом году мы проводили такое же испытание и результаты оказались другими.

Прежде всего фрукты тщательно помыли. Сотрудники лаборатории порекомендовали всегда мыть плоды с мылом и по возможности проходиться по ним щёткой для фруктов. Чем меньше грязи и микроорганизмов остаётся на корке, тем безопаснее.

Затем арбуз и дыню приготовили к исследованию: разрезали, почистили от корок, вырезали мякоть. После этих процедур мякоть измельчили и перемешали, чтобы получился «усредненный материал».

Всю эту жижу разлили по колбам и добавили специальный раствор. Затем в течение трёх минут размешивали с помощью специального аппарата. После этого замерили количество нитратов.

Нитраты — это производные аммиака, которые, попадая в живой организм, встраиваются в обмен веществ и изменяют его. Сами по себе нитраты и так присутствуют в организме человека, а опасны они в больших количествах. В процессе метаболизма нитраты превращаются в нитриты. Большое количество этих вредных веществ приводит к серьезным отравлениям и даже летальным исходам.

Сначала проверили арбуз. Всё в порядке — кушать можно. Превышения по нитратам не оказалось. При норме не более 60 миллиграмм на килограмм показатель колебался от 19 до 21.

Затем анализу подверглась дыня, точнее её подготовленная мякоть. У этого фрукта немного иной показатель — норма должна быть не более 90 миллиграмм на килограмм, а не 60, как у арбуза. Во всяком случае с дыней также всё было в порядке, потому что прибор показал 33 миллиграмма на килограмм.

По итогам анализов мы попробовали купленные бахчевые, точнее кусок арбуза. На вид плод был достаточно хорош: крупный, со светлым пятном, мякоть ярко-красная. На деле арбуз оказался не слишком сладким — может быть день-два и созрел бы окончательно. Главное, что безопасный.

К сожалению, выявить наличие опасных веществ в арбузах на глаз — невозможно. Это может сделать только лабораторный анализ.

— Чтобы правильно выбрать бахчевые, вам обязательно нужно посмотреть на их внешний вид, — врач по санитарно-гигиеническим и лабораторным исследованиям испытательного центра «Нижегородиспытания» Татьяна Исаева . — Чтобы не было никаких потёртостей, битостей, потому что на корке могут образоваться микротрещины и туда проникает грязь, из-за которой могут развиться патогенные микроорганизмы. Тогда будет микробиологическое отравление, но не нитратами, а из-за проникшей грязи. Половинки и четвертинки ни в коем случае покупать не надо. Это вообще запрещено, но остаётся на совести предпринимателей, которые так продают. И люди сами должны понимать, что лучше взять целый плод, так безопаснее. Когда разрежете дома фрукт, то уберите его в холодильник, потому что мякоть арбуза и дыни является благоприятной средой для развития всяких микробов.

Рекомендации по выбору арбузов и дынь дала сотрудница Роспотребнадзора по Нижегородской области.

— Реализация бахчевых культур вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест, запрещена, — сказала главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Екатерина Плотникова . — В таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Такие плоды опасны тем, что они могут впитать в себя тяжёлые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. На санкционированном месте реализации бахчевых у продавца должна быть личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено.

Сотрудница Роспотребнадзора порекомендовала брать средние по размеру арбузы. У хорошего плода цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку должно быть максимально жёлтым или оранжевым. Корка должна быть твёрдой и блестящей, а усик и плодоножка у зрелого арбуза сухими.

Также она рассказала о надзоре за овощной продукцией в Нижегородской области за 1 полугодие этого года. В результате плановых и внеплановых проверок за полгода исследовали более 1200 проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. Из этого количества только 4 пробы не соответствовали требованиям — всю нестандартную продукцию сняли с реализации, а там было 48 партий почти на полторы тонны. Одним овощем из четырёх некачественных оказалась импортная свекла, по остальным пробам информации нет.

Ранее мы писали, что в рамках борьбы с уличной торговлей из Сормова вывезли свыше сотни незаконных киосков.