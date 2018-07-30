Ещё
Три сестры жестоко расправились с отцом-деспотом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звезды, которым постоянно не везет в любви

Три сестры жестоко расправились с отцом-деспотом 

Vgoroden.ru 45 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
27 июля в холле подъезда жилого дома на северо-востоке Москвы был обнаружен труп 57-летнего мужчины со множеством колото-резаных ранений в области шеи и груди. На следующий день удалось задержать предполагаемых убийц. Ими оказались дочери погибшего 17, 18 и 19 лет. Свою вину девушки признали, сообщается на сайте следственного комитета Москвы.
Читайте также
Отец провел ночь на дне колодца с трупами своих сыновей
Сестры рассказали, за что они расправились с отцом. По словам девушек, он долгие годы причинял им моральные страдания, что и сформировало неприязненные отношения между ними. Mash приводит фрагменты бесед со знакомыми семьи, которые рассказывают, что отец не раз домогался дочерей, не пускал их в школу и избивал.
«Дома отец постоянно кричал и ругался, требовал идеальной чистоты и порядка. Был даже случай, что он нашел пару волосков от их собаки, сильно разозлился и заставил одну из дочерей расчесывать пса и есть его шерсть», — сообщает человек, который знал семью погибшего.
Кстати, на страницах девушек в социальных сетях многие оставляют им слова поддержки: «Так как я не живу в их городе, я предлагаю тем, кто живет там, создать петицию. Чтобы люди собирали подписи за их оправдание. Девушки мучились всю жизнь, а теперь они могут закончить в тюрьме», — пишет Дамир.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, мать до смерти заморила голодом собственную 14-летнюю дочь.
Фото: vk.com
Vgoroden.ru: последние новости
В Воротынце полугодовалая девочка утонула в ванной «Руки-базуки» сделал предложение скандальной участнице «Дома-2» Почти 40% бензина в Нижегородской области оказалось некачественным
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна83
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Рудковской припомнили бывших мужчин11
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
10:24
Вопросы, которые вы давно хотели задать
Психология
06:21
Актрисы, родившие после 40 лет
Звёзды
04:55
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
Любовь
05:08
Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение