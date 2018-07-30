Три сестры жестоко расправились с отцом-деспотом

27 июля в холле подъезда жилого дома на северо-востоке Москвы был обнаружен труп 57-летнего мужчины со множеством колото-резаных ранений в области шеи и груди. На следующий день удалось задержать предполагаемых убийц. Ими оказались дочери погибшего 17, 18 и 19 лет. Свою вину девушки признали, сообщается на сайте следственного комитета Москвы.

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Сестры рассказали, за что они расправились с отцом. По словам девушек, он долгие годы причинял им моральные страдания, что и сформировало неприязненные отношения между ними. Mash приводит фрагменты бесед со знакомыми семьи, которые рассказывают, что отец не раз домогался дочерей, не пускал их в школу и избивал.

«Дома отец постоянно кричал и ругался, требовал идеальной чистоты и порядка. Был даже случай, что он нашел пару волосков от их собаки, сильно разозлился и заставил одну из дочерей расчесывать пса и есть его шерсть», — сообщает человек, который знал семью погибшего.

Кстати, на страницах девушек в социальных сетях многие оставляют им слова поддержки: «Так как я не живу в их городе, я предлагаю тем, кто живет там, создать петицию. Чтобы люди собирали подписи за их оправдание. Девушки мучились всю жизнь, а теперь они могут закончить в тюрьме», — пишет Дамир.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, мать до смерти заморила голодом собственную 14-летнюю дочь.

Фото: vk.com