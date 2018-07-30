17 советов для тех, кто собирается начать свой бизнес

Начинать свой бизнес — дело настолько трудное и рискованное, что несколькими советами здесь не обойтись. Тут и десятичасовой лекции может не хватить, а большинство необходимых знаний достигается путем проб и ошибок. Тем не менее эти советы очень разумные, и если они не исчерпывают всю информацию, которой должен владеть начинающий предприниматель, то уж лишними точно не будут.

1. Научись экономить

Другими словами, не тратить деньги на ненужные вещи или те, без которых в данный момент можно обойтись. У тебя сейчас есть более рациональный способ распорядиться финансами. На Мальдивы можно и потом поехать. А сейчас используй свои ограниченные ресурсы на развитие бизнеса. Кстати, в случае нехватки денег не лишним будет также и продать что-нибудь ненужное.

2. Монетизируй свое свободное время

Начало своего бизнеса требует больших временных затрат. Старайся каждую свободную минуту использовать с пользой и сделать это своим конкурентным преимуществом. На начальном этапе этих преимуществ у тебя будет не так много.

3. Окружи себя другими предпринимателями

Ну это очевидно: чтобы было у кого спросить совет или чьему примеру следовать. Дополнительное партнерство тоже не помешает. Только пусть это будут успешные предприниматели, а не те, кто ходит на бизнес-семинары ради бесплатного кофе.

4. Откажись от своей основной работы, когда это будет необходимо

Добавить здесь особо нечего. Если понимаешь, что твой бизнес начинает приносить хотя бы небольшой доход, а для его развития требуется больше времени, то пришла пора бросить основную работу и сосредоточить все свои силы на нем.

5. Приглуши свою порядочность

Нет, кидать на деньги и обманывать никого не нужно. Просто не страшно, если где-то ты слегка приукрасишь свои возможности или авансом дашь заказчику обещание, способ выполнения которого освоишь уже по ходу.

6. Не возвышай свою бизнес-идею

Думать, что твоя идея выгорит, только потому что она новая, настолько же ошибочно, как и верить в то, что до тебя ее никто не придумал. Для успеха в любом деле, и особенно в бизнесе, гораздо важнее качество исполнения, а не просто заявка на продукт. Пусть даже до тебя никто ничего подобного не делал.

7. Меньше теории — больше практики

Старайся изучать теоретическую часть по мере необходимости. То есть нет смысла просто сидеть и читать учебник по маркетингу. Разве что для общей эрудиции. Взывать к литературе для предпринимательского успеха гораздо эффективнее, когда есть определенная проблема и ты ищешь пути ее решения.

8. Пробуй, экспериментируй, ошибайся

Ты никогда не узнаешь о правильности или неправильности своего решения, пока не испытаешь его на практике. Не бойся ошибаться: таким образом ты как минимум отсеиваешь неверные варианты, а в целом получаешь то, что в бизнесе ценится больше всего — опыт.

9. Сформируй представление о собственном бренде

И оно должно быть исключительно положительным. Дело в том, что рынок сегодня настолько перенасыщен любого рода предложениями, что выделиться каким-либо привычным способом очень тяжело. Ни низкая цена, ни броская реклама, ни дополнительный сервис иногда не способны помочь, потому что это предлагают многие. Дифференцировать свою услугу гораздо выгоднее с помощью уникальности бренда, с которым смогут соотносить себя потенциальные клиенты.

10. Предоставляй клиентам не продукт, а образ жизни

Твоя услуга или товар должны позиционироваться не только как потребительская единица, но и как ценность, которая наделена чем-то большим, чем просто материальными свойствами. В этом смысле ярким примером является компания Apple : для Стива Джобса всегда было важно, чтобы его продукт не только являлся совершенным в техническом смысле, но и стал имиджевым носителем, символизирующим определенную философию и ценности.

11. Верь в свое дело

Всегда, даже в самые трудные минуты, даже когда в него никто, кроме тебя, не верит. Без веры в свою идею трудно добиться ее качественной реализации. И даже успешный исход может оказаться лишь временным стечением обстоятельств.

12. Все время развивай свой бизнес

Важно понимать, что в бизнесе любая статика является смертельной. Ты должен быть готов, что все время придется идти вперед. Даже если твой доход тебя устраивает, развитие необходимо, чтобы удержаться на плаву и не пойти ко дну в конкурентной борьбе.

13. Тебе понадобится или много времени, или много денег

Или все сразу. Полумеры здесь невозможны. Отсутствие большого количества свободного времени можно компенсировать деньгами и наймом помощников. А нехватка финансовых ресурсов означает, что «раскачка» дела будет происходить постепенно, а значит, потребуется больше времени и усилий. Ограничение по обоим показателям будет напоминать ходьбу на месте: усилий много, а результатов никаких.

14. Осознавай риски

Многие, когда размышляют о собственном деле, в качестве одного из преимуществ первоочередно выделяют самостоятельность и независимость от начальника. Да, ругать за опоздание тебя никто не будет и отпрашиваться на обед не придется. Но только стоит помнить, что перекладывать ответственность больше не на кого: от твоего решения зависит результат, и каждый день ты должен думать о том, как бы все не потерять.

15. Не старайся всем угодить

Бизнес-консультант и мультимиллионер Дэн Кеннеди сказал однажды: «Если ты не разозлил кого-нибудь к полудню, то, вероятнее всего, ты не зарабатываешь никаких денег». Для развития успешного бизнеса важно ставить свои интересы выше чужих и быть настойчивым и принципиальным в достижении целей. Это может не нравиться другим, но такова вынужденная модель поведения для получения желаемого результата.

16. Тестируй свой продукт

Если есть возможность узнать реакцию на твою услугу с минимальными финансовыми потерями, то сделай это. Тестируй свой продукт на фокус-группах или путем постепенного выхода на рынок: это поможет оценить реакцию потенциального потребителя и минимизировать риски.

17. Придерживайся принципа 80/20 Да, это банальщина, но она все равно действенная. 20% усилий дают 80% результата. Не забывай это никогда, особенно во времена неудач. Суть большого количества произведенных идей заключается не в том, чтобы применять каждую из них, а в том, чтобы вычленить среди них лучшую. 6 практических советов, как монетизировать свой талант