Правила домостроя от Джигана

Джиган запрещает своей супруге встречаться с подругами, гулять и отдыхать на курортах без его сопровождения. Об этом Оксана сообщила сама в своем инстаграм. После публикации всплыла неприглядная история.

Оксана Самойлова пояснила, что она абсолютно счастлива в своей семье и полностью согласна с решением супруга о том, чтобы досуг проводить вместе, а не устраивать посиделки в ресторанах с подругами. Женщина активно занимается развитием собственного бизнеса по продаже женских и детских вещей. Свободное от работы время она проводит с детьми.

У Джигана и Оксаны трое детей. Старшая девочка скоро пойдет в школу, а младшей в апреле исполнился год.

Отдыхать супруги предпочитают также всей семьей. Они путешествуют по заграничным курортам, и практически всегда берут с собой детей. В интересах малышей семья перебралась жить за город в большой дом с собственным ухоженным двором и садом.

Зная все это, пользователи, подписанные на пару в инстаграме, согласились с мнением репера и похвалили Оксану за такое отношение к мнению супруга. Многие отмечали, что они — редкая пара, за которой приятно наблюдать и примеру которой хочется следовать.

Когда я смотрю на своих знакомых, кто не замужем, я чётко вижу одну общую черту их характера) они не «женщины хранительницы очага» Они целеустремленные, веселые, красивые, зарабатывают сами и тд Но они не чувствуют своего женского начала:мягкость, чуткость, умение создавать уют вокруг себя, умение быть за мужчиной☝️у каждого мужчины свои правила и своё виденье семьи) мой например абсолютно никуда не отпускает меня одну (в целях безопасности и не только😂))) в нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая (сидящая в ресторане и тд) сама по себе/с подругами)) вариант отдельного отпуска -это вообще за гранью нашей реальности)))😅когда мне муж 10 лет назад впервые сообщил эту новость-что я не могу ни с кем встречаться, тусоваться, гулять и тд без него -был скандал))😅я почувствовала себя такой ущемлённой и жестко протестовала)) даже помню сходила куда-то вопреки его решению) потом был скандал до луны и обратно))💣и тут я поняла:нахрен мне это надо?)) я чётко знала, что хочу быть с будущим мужем/понимала, что все мои «подруги» это временно /осознала, что вношу разлад в нашу будущую семью фактически на ровном месте /подрываю доверие будущего мужа и трачу наши общие нервные клетки)) все взвесила и покорилась))⚖️👌с тех пор мы счастливы уже 10 лет)) я продолжаю принимать его решения (предварительно дав 1001 совет)😂😂😂 после чего решения нравятся нам обоим))☝️ В общем это я к тому, что не надо выделываться)) учитесь быть ЗА мужем)👫

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

24 Июл 2018 в 2:26 PDT Нашлись и недовольные. Одна из подписчиц представилась бывшей девушкой репера и отметила, что отношения с ней начинались также. Джиган запрещал ей сидеть с подругами и проводить время в обществе не с ним. Как оказалось позже, таким образом, он скрывал свои измены. По словам девушки, исполнитель позволял себе романы с ее подругами.

Оксана подобную информацию никак не комментировала.

Лея всегда найдёт выход))😂

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

26 Июн 2018 в 8:42 PDT Отметим, что СМИ часто приписывают исполнителю романы с поклонницами и периодически подозревают его в изменах, однако, фактов, подтверждающих это, ни разу предоставлено не было.