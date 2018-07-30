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Папа Римский принял отставку австралийского архиепископа Уилсона
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Папа Римский принял отставку австралийского архиепископа Уилсона 

РИА Новости 2 часа назад
РИМ, 30 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск принял отставку австралийского архиепископа Филипа Уилсона, который был признан виновным в сокрытии надругательств над ребенком, сообщает служба печати Святого престола.
Высокопоставленный католический деятель был обвинен в сокрытии преступлений в 2015 году. Предполагалось, что Уилсон знал, что священник Джеймс Флетчер в 1970-х годах надругался над 10-летним мальчиком, но не сообщил об этом полиции. Адвокаты Уилсона настаивали, что дело должно быть закрыто, так как архиепископ Аделаиды болен болезнью Альцгеймера.
В июле Уилсон был осужден на год заключения. К его отставке папу Римского призывал австралийский премьер Малкольм Тернбулл.
В минувшую субботу папа Франциск принял отставку американского кардинала Теодора Маккарика, который обвиняется в педофилии. Как сообщалось, случай сексуального насилия над несовершеннолетним имел место почти 45 лет назад, когда Маккарик служил в нью-йоркском приходе. Бывший архиепископ Вашингтона предстанет перед судом.
Случаи педофилии в рядах священников являются одной из главных проблем для Римско-католической церкви. В июне 2016 года папа Римский упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. Он установил, что среди серьезных оснований для немедленного отстранения епископа является халатность, проявленная им, в том числе при реагировании на жалобы о «сексуальном насилии в отношении детей», а также в отношении «уязвимых групп» совершеннолетних со стороны священнослужителей его епархии.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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