Папа Римский принял отставку австралийского архиепископа Уилсона

Высокопоставленный католический деятель был обвинен в сокрытии преступлений в 2015 году. Предполагалось, что Уилсон знал, что священник Джеймс Флетчер в 1970-х годах надругался над 10-летним мальчиком, но не сообщил об этом полиции. Адвокаты Уилсона настаивали, что дело должно быть закрыто, так как архиепископ Аделаиды болен болезнью Альцгеймера.

В июле Уилсон был осужден на год заключения. К его отставке папу Римского призывал австралийский премьер Малкольм Тернбулл.

В минувшую субботу папа Франциск принял отставку американского кардинала Теодора Маккарика, который обвиняется в педофилии. Как сообщалось, случай сексуального насилия над несовершеннолетним имел место почти 45 лет назад, когда Маккарик служил в нью-йоркском приходе. Бывший архиепископ Вашингтона предстанет перед судом.