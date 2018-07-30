Суд в Красноярске признал незаконным отказ в опеке над внуком бабушке с ВИЧ-инфекцией

МОСКВА, 30 июля. / ТАСС /. Октябрьский районный суд Красноярска в понедельник признал незаконным распоряжение руководителя администрации района об отказе бабушке с ВИЧ-инфекцией в установлении опеки над несовершеннолетним внуком, мать которого погибла. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Васин, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

"Сегодня, 30 июля, Октябрьский районный суд Красноярска признал незаконным распоряжение руководителя администрации района об отказе ВИЧ-положительной бабушке в установлении опеки над несовершеннолетним внуком, мать которого погибла", — сказал защитник.

Адвокат напомнил, что в октябре 2017 года руководитель администрации Октябрьского района Красноярска разрешил бабушке взять под опеку ее родного внука после гибели его матери. Но в марте 2018 года повторным распоряжением руководителя этой же администрации бабушке отказали в установлении опеки из-за обнаруженной у нее ВИЧ-инфекции. С помощью правозащитников она обратилась в суд, 30 июля принявший решение в ее пользу. Суд признал незаконным спорное решение администрации и возложил на нее обязанность повторно рассмотреть заявление истицы об установлении опеки.

Как отметил адвокат, принимая решение об отказе в опеке, администрация фактически не выясняла ряд значимых для дела обстоятельств и фактов. «Бабушка представила многочисленные положительные характеристики с мест работы, чиновники не учитывали имеющиеся у нее хорошие бытовые условия для жизни и развития ребенка, не выяснили мнение внука при принятии решения об отказе в опеке, не приняли во внимание, что бабушка состоит на диспансерном учете в учреждении здравоохранения, где получает всю необходимую терапию», — сказал Васин.

Адвокат также заявил, что чиновники не узнали мнения специалистов об особенностях заболевания, о том, представляет ли ВИЧ-инфицированный человек опасность для ребенка в быту. «В медицинском заключении краевого центра СПИД указано, что на фоне проводимой терапии имеется положительная динамика, ремиссия в заболевании, по состоянию здоровья она неопасна для окружающих, антиретровирусные препараты принимает регулярно и постоянно и может исполнять обязанности опекуна. Главное, чиновники не учли, что женщина является близким родственником ребенка, участие в воспитании которого непосредственно принимает с самого детства», — пояснил он.

По его словам, Октябрьский районный суд сослался, в частности, на июньское постановление Конституционного суда России по жалобе семьи из Подмосковья, которой власти отказывали в усыновлении ребенка, рожденного сестрой женщины с ВИЧ-инфекцией с помощью искусственной инсеминации. Тогда КС РФ признал неконституционным полный запрет ВИЧ-положительным на усыновление детей, разрешив брать под опеку тех, кто длительное время фактически проживал в семьях людей, живущих с ВИЧ или гепатитом С, если это соответствует интересам ребенка.