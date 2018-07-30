Самые откровенные образы звезд на фестивале «Жара»

В Баку вчера завершился Ежегодный музыкальный фестиваль «Жара». Идейным вдохновителем песенного праздника является популярный исполнитель Эмин Агаларов . На родину певца приехали многие знаменитости.

«Жара» — это возможность не только исполнить популярные и новые композиции, отдохнуть на берегу Каспийского моря, но и «выгулять» новые образы. Вспоминаем самые откровенные образы звезд на фестивале.

Певица Вера Брежнева сделала ставку на ассиметричный костюм черного цвета. Мы аплодируем выбору — невероятно сексуально!

Буквально несколько дней назад мы с @eminofficial виделись в Юрмале на #laimarandezvous, а уже сегодня встречаемся на масштабнейшем фестивале @zharafest 😍День 4-закрытие. Готовим много интересного 😎 Сегодня будет жарко!🔥 #zharafest подробности в сторис 😉

Публикация отVera Brezhneva (@ververa) 28 Июл 2018 в 11:24 PDT Фантазийное платье с декольте выбрала телеведущая Юлия Барановская

Танцы 24 часа в сутки 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Фестиваль Жара @zharafest третий день❤️❤️❤️Платье @nataliagart_fashion @zharatv #zharatv #жаратв #телеканалжара #жаравбаку2018 #люблюжару

Публикация отYulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 28 Июл 2018 в 10:14 PDT Бессменная телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина выбрала зеленое платье — и тоже с декольте.

Баку💚

Публикация отКсения Бородина (@borodylia) 27 Июл 2018 в 12:36 PDT Модельер Белла Потемкина поразила воображение зрителей фестиваля коралловым платьем с ассиметричным вырезом.

Разве что-то имеет большую силу на человека, чем любовь.. ?!❤️... #bellapotemkina #redcarpet #girls #love #beautiful #dress #zharafest

Публикация отBella Potemkina (@bellapotemkinaofficial) 29 Июл 2018 в 9:28 PDT Чей образ вам понравился?