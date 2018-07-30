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Чаплин: от романов, которые возникали во время спортивных мероприятий, ничего хорошего не получалось почти никогда
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Чаплин: от романов, которые возникали во время спортивных мероприятий, ничего хорошего не получалось почти никогда 

Газета.Ru 2 часа назад
Протоиерей Всеволод Чаплин, ранее исполнявший обязанности первого председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви и общества, рассказал, как относится к тому, что во время чемпионата мира развернулась широкая дискуссия вокруг нравственности русских девушек, передает ФАН.
"Я немного следил и за СМИ, и за поведением некоторых людей в центре Москвы. Мы даже смотрели матч Испания — Россия в одном кинозале и потом пытались общаться с проходившими по улицам, я был в подряснике, заговаривал с людьми, как с нашими гражданами, так и с иностранными фанатами. Ну что сказать? Это все знакомо.
Я помню Фестиваль молодежи и студентов в Москве, помню Олимпиаду, хотя я был тогда довольно молодым человеком, но я уже тогда очень хорошо все происходящее схватывал. Да, было большое количество даже не столько женщин легкого поведения, сколько девушек из Подмосковья и провинции, которые пытались таким вот образом склеить свою судьбу быстро и легко.
Но вот насколько я знаю — и в те моменты, и сейчас из этого почти никогда ничего путного не выходило. Как правило, девушки это были недалекие и, скажем так, довольно простые, — а люди, которые приезжают массово на такого рода мероприятия — тоже не принцы далеко, и не образцовые в нравственном отношении женихи.
Поэтому, собственно говоря, от романов, которые возникали на этих событиях (мы не будем говорить о профессиональных проститутках) ничего хорошего не получалось почти никогда. Но да — приходилось видеть большое количество девиц из Подмосковья и провинции, которые скучали по разным лавочкам и по разным улочкам. Ну, жалко их, что еще сказать.
Я недавно прочитал одну книжку, это воспоминания католического капеллана, который служил на строительстве ВАЗа, приехал с итальянцами туда. Там про местных девушек тоже было сказано все достаточно откровенно. Они облепляли итальянцев, и тоже обычно ничего хорошего из этого не происходило.
Кстати, сами эти фанаты иностранные, по моим ощущениям, к этим девицам относились скорее больше с жалостью и с нежеланием глубокого общения, чем с утрированным интересом", — сказал он.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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