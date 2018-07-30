В ожидании чуда: экс-невеста Павла Табакова показала смелые снимки на последнем месяце беременности

В марте этого года стало известно, что Маруся ждет ребенка. Слухи о беременности 25-летней девушки ходили давно, но Маруся упорно хранила молчание. О положении Маруси сообщил ее возлюбленный Алексей Киселев

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Экс-невеста Павла Табакова прокомментировала слухи о своей свадьбеВчера СМИ сообщили, что Маруся Фомина вышла замуж за своего избранника. Алексей Киселев опубликовал фото из загса, что и послужило поводом для слухов. Однако сегодня девушка опровергла информацию о бракосочетании. Чуть позже Алексей сделал предложение руки и сердца, а уже в мае Маруся и ее возлюбленный отправились в загс. Пара не сала устраивать пышное торжество и решили разделить этот момент только с самыми близкими родственниками и друзьями.

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Совсем скоро Фомина и Киселев станут родителями — девушка находится на последних месяцах беременности. Маруся приняла участие в довольно откровенной фотосессии и поделилась с поклонниками новыми снимками. Фомина не побоялась раздеться перед камерами и предстала на некоторых фотографиях полностью обнаженной. Отметим, что новоиспеченный супруг Маруси высоко оценил ее работу и не перестает восхищаться своей беременной возлюбленной.

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Напомним, что Маруся встречалась с наследником известной фамилии Павлом Табаковым чуть меньше года. В мае прошлого года они расстались. В скором времени у бывших влюбленных начались новые отношения, а за этот год девушка успела выйти замуж и совсем скоро станет мамой.