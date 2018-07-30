«Уже ростом с маму»: Началова вместе с дочерью отдохнула в родном городе

Юлия Началова родилась в семье музыкантов Виктора Васильевича и Таисии Николаевны, поэтому с детства начала петь. Сейчас артистка живет в Москве со своей дочерью от брака с футболистом Евгением Алдониным . Однако н смотря на плотный рабочий график, она нашла время, чтобы навестить своих родственников. На днях артистка прилетел в Воронеж со своей наследницей.

Личное досье

Началова Юлия ВикторовнаЮлия Началова — российская актриса и телеведущая, начавшая карьеру с шоу «Утренняя звезда»На своей странице в соцсети Юлия поделилась видео. На кадрах запечатлено, как певица с 11-летней Вероникой гуляют по городу и наслаждаются фруктами, которые растут в саду. Также певица поделилась снимком, на котором позирует с дочерью. Началова в черных трениках и клетчатой рубашке обнимает свою подросшую наследницу. «Какие вы красивые и нежные! Вера какая красавица, вся в маму», «Уже ростом с маму», «Вера такая миленькая. Девочки вы прекрасно выглядите!», — отозвались подписчики.

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Сама артистка призналась, что прекрасно провела время в родном городе. «Увиделись с бабушками, дедушками и так душевно провели время!», — написала Юлия. Напомним, что сейчас певица ни с кем не встречается, поэтому все свободное время посвящает дочери. Поклонники считают, что она замечательно справляется с ролью мамы.

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