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Книга НЭН помогает экономить
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Книга НЭН помогает экономить 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
На сайте наших партнеров book24 книга НЭН Лены Аверьяновой стала еще доступнее. По кодовому слову NEN с 30 июля по 25 августа включительно действует скидка 25% на ВСЮ корзину, если в ней есть книга «Нет, это нормально» Аверьяновой Лены.
Главный редактор проекта для молодых родителей НЭН Лена Аверьянова в книге НЭН «попыталась зафиксировать родительство таким, какое оно есть сейчас — на перепутье, со множеством вопросов, но уже одной ногой в светлом будущем». Книга, как и весь сайт, рассказывает о том, что идеальным родителем быть нельзя: настоящие, живые, реальные мамы и папы могут совершать ошибки, признавать их, стараться быть лучше, при этом осознавая, что растить образцовых и безупречных детей — занятие неблагодарное, а порой и опасное для психики всех участников процесса.
Скидка 25% распространяется на все товары в наличии, кроме товаров из разделов «Предзаказ» и «Книги в кожаном переплете», а также товаров с пометкой «На товар не распространяются скидки». Скидка по акции не суммируется с другими скидками и промокодами. Возможность оплаты бонусными баллами не предусмотрена.
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