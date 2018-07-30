В Подмосковье назначили исполняющего обязанности гендиректора фабрики «Софрино»

«Было принято решение — назначить исполняющим обязанности генерального директора «Софрино» Григория Антюфеева», — сказал Волков.

Предприятие «Софрино» является основным производителем предметов церковного обихода и является одним из крупнейших предприятий Подмосковья. Общая площадь фабрики — 12 гектаров, здесь работает около 3 тысяч человек, ассортимент изделий насчитывает свыше 2,5 тысяч наименований.

Предприятие проводит реставрационные работы, осуществляет разработку архитектурных проектов храмов и часовен, дизайн их внутренних интерьеров, выполняет уникальные индивидуальные заказы.