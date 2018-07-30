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В Подмосковье назначили исполняющего обязанности гендиректора фабрики «Софрино»
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В Подмосковье назначили исполняющего обязанности гендиректора фабрики «Софрино» 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО, Анастасия Осипова
Исполняющим обязанности генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино» назначили Григория Антюфеева, сообщил РИАМО в понедельник пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
«Было принято решение — назначить исполняющим обязанности генерального директора «Софрино» Григория Антюфеева», — сказал Волков.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил от всех должностей в Русской православной церкви генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино» Евгения Пархаева, который руководил предприятием с 1987 года.
Предприятие «Софрино» является основным производителем предметов церковного обихода и является одним из крупнейших предприятий Подмосковья. Общая площадь фабрики — 12 гектаров, здесь работает около 3 тысяч человек, ассортимент изделий насчитывает свыше 2,5 тысяч наименований.
Предприятие проводит реставрационные работы, осуществляет разработку архитектурных проектов храмов и часовен, дизайн их внутренних интерьеров, выполняет уникальные индивидуальные заказы.
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