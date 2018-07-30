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Юрий Неелов отходит от сенаторских дел. «Есть другие задачи»
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Юрий Неелов отходит от сенаторских дел. «Есть другие задачи» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сенатор от Ямала Юрий Неелов собирается в сентябре оставить пост в Совете Федерации, который он занимал с марта 2010 года. Он сообщил, что больше не планирует заниматься политикой.
«Я конечно займусь фондом («Север — наш» — прим. ред). Еще есть мысли кое-какие. Мой фонд входит в состав Российского географического общества. Там тоже посмотрим какие-то проекты. Я с Чилингаровым встречался, тоже интересные есть предложения», — сказал Неелов.
Он также сообщил, что планирует работать с детьми, рассказывать им об истории становления Ямала, а кроме этого заниматься спортивным голубеводством.
Из политики Юрий Неелов планирует уйти: «66 лет, хватит уже».
Юрий Неелов также прокомментировал последние события в политической и экономической жизни Ямала и Тюменской области. Среди прочего он отметил, что программа «Сотрудничество», одной из основоположников которой он был, зарекомендовала себя отлично.
«Это было единственно правильное решение. Иначе между субъектами была бы драка, и кончилось бы это печально и для округов, и для Тюменской области», — сказал Неелов.
Тот механизм, который сейчас работает в «матрешке» — оптимальный.
Юрий Неелов отметил, что у Ямала хорошие перспективы. И молодость его последних руководителей — это «не порок, а преимущество».
ИА Север-Пресс: последние новости
Сам себе босс. Директор департамента экономики Ямала рассказала о новых возможностях для старшего поколения «Без жилетов и выпившие». Следователи начали проверку случая по факту гибели мальчика на реке Таз Минстрой оставил лазейку для бездомных кошек
Женский форум  Ещё 3 источника 
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