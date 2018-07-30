Как уехать жить за границу

Определитесь с целью переезда

Для начала необходимо чётко сформулировать причину переезда. Нередко люди покидают свои страны из-за реальной угрозы. Но есть случаи, когда на вопрос: «почему ты хочешь уехать?» человек отвечает: «а что тут делать?» Это, конечно, не ответ. Сперва нужно определиться, что вы хотите найти в другой стране и чего вам не хватает здесь.

Часто люди начинают задумываться о переезде после туристических или студенческих поездок. Так вот, никогда не путайте туризм с эмиграцией. Даже в самых смелых мечтах всегда оставайтесь реалистом.

Диана, 24 года

Журналист — С Францией нас связывают неоднозначные отношения. Первый раз я приехала сюда учить язык — проведя в Дижоне около месяца, я просто влюбилась в эту страну. Та поездка стала хорошим стимулом выучить язык. Уже через два года я поехала учиться по обмену. Это был мой первый «эмигрантский» опыт, и в целом он оказался неплохим. Но в Москву я уезжала с мыслью, что дома лучше. Фото: shutterstock.com Выберите страну

После того как вы определились с причиной своего переезда, настало время выбрать пункт назначения. Подойдите к этому вопросу серьёзно. Откройте карту города, посмотрите цены, почитайте форумы — чего людям там не хватает. Многие везут с собой даже продукты. Да-да, не везде можно найти вашу любимую гречку и красную икру.

Екатерина, 37 лет Журналист — Бруней мы с мужем выбрали по принципу тишины и спокойствия. Я много лет прожила в Москве, мой супруг — в Южной Корее и в Москве. Мы настолько устали от цивилизации, что нам хотелось сбежать от всей это суеты. На Борнео нам это удалось. Кроме того, условия рабочего контракта были отличные. Долго раздумывать не пришлось.

Большой плюс Борнео — природа и климат. Вечное лето кажется странным, иногда вообще перестаёшь понимать, какой сегодня день и месяц, но за год, например, я ни разу серьёзно не болела. Иногда скучаю по русской еде. За чёрный хлеб с селёдкой многое бы отдала.

Подготовьтесь морально

Для многих эмигрантов самая сложная часть переезда — психологическая. Отрыв от семьи, друзей, любимых мест, родной квартиры. Поэтому если у вас есть возможность переехать с кем-то, воспользуйтесь ей. Очень важно ощущать поддержку в такой непростой период, делиться проблемами и, соответственно, умножать положительные эмоции. Фото: shutterstock.com Накопите деньги на первое время

Нужно отдавать себе отчёт, что если вы едете не на готовое рабочее место, поначалу качество жизни будет сильно отличаться от привычного. Чем выше уровень жизни в стране, тем больше денег вам нужно накопить. Желательно, чтобы сумма покрывала аренду жилья хотя бы на пару месяцев. Бывают истории, когда люди приезжают в новую страну с сотней долларов в кармане, а потом становятся миллионерами. Таких историй не очень много, и уйти на это может лет 40.

Лада, 24 года

Продюсер — По приглашению знакомых я поехала в США поработать по своей профессии. В итоге никакой работы не оказалось, жильё я снимала сама, рабочего договора у меня не было — всё на честном слове. Моим способом заработка стали частные фотосессии и работа няней в детском саду. Ожидала ли я такого, когда ехала? Конечно, нет. Поверьте, если у вас нет контракта или договора с работодателем, нет связей и жилья, то особого удовольствия от такой жизни вы не получите. Вам предстоит всё начинать с нуля. Кто-то, возможно, готов делать шаг назад ради того, чтобы жить за границей. Я была не готова. В Москве меня ждала любимая работа, семья и множество возможностей. Я купила обратный билет и ни разу об этом не пожалела.

Оформите необходимые документы

У каждой страны свои порядки и законы. Как правило, чем выше уровень жизни, тем сложнее оформить документы. Опять же, если у вас нет приглашения от работодателя, то скорее всего вам понадобится хороший юрист, который расскажет вам о ваших возможностях и поможет оформить бумаги.

Дарья, 29 лет Аналитик-программист — Я переехала в Лондон по спонсорской визе (Tier 2). Для этого необходимо приглашение из компании, зарегистрированной в Великобритании. Из документов нужно спонсорское письмо, диплом о высшем образовании, сертификат, подтверждающий знание английского языка (или институтский диплом, который подтверждает знание языка), гражданам России необходимо пройти проверку на туберкулёз (рентген). Ну и стандартно: паспорт и анкета на миллион страниц. Если есть супруг или партнёр, нужно делать Dependent visa. Для этого придётся подтвердить, что отношения не фиктивные — предоставить фотографии, переписку, совместные путешествия, билеты, брони отеля, договор об аренде жилья.

Диана, 25 лет Журналист — В прошлом году я вышла замуж за гражданина Франции, получила предложение о работе в Париже и переехала. Скажу, что получение визы для супругов французских граждан не вызывает особых трудностей: нужен совсем небольшой пакет документов, визу дают за два дня, а сам вид на жительство получаешь в местном УФМС через три-четыре месяца после приезда. Но настоящим испытанием стал поиск квартиры. Принцип «свобода, равенство, братство» исчезает, когда дело касается квартирного вопроса. Необходимо представить зарплатные выписки, рабочий контракт (и не дай бог, если он у вас временный), налоговую выписку, данные ваших гарантов и справку об их доходах, отзывы от предыдущих арендодателей и многое другое. Франция в целом довольно бюрократическая страна, и нужно готовится к тому, что огромные кипы бумаг станут чем-то обыденным и постоянным.

Екатерина, 37 лет Журналист — Что касается бюрократии и документов, то да, просто так приехать в Бруней и остаться жить на полгода, как в большинстве стран Юго-Восточной Азии, не выйдет. Страна «закрытая», не туристическая (в отличие от соседней Малайзии) и не заинтересованная в непрошенных гостях. Недавно спецвизы отменили, но туристам из России по-прежнему можно приехать сюда лишь на 14 дней. В остальных случаях нужно получать специальную рабочую визу, которую оформляет работодатель. Обязательна и медкомиссия, которую следует пройти на месте, чтобы избежать подлогов. Если партнёр не работает, требуется виза для супруга, после чего нужно оформлять специальный документ — IC. Без него, как и без внутреннего паспорта в России, довольно сложно решать какие-то вопросы. Ну и, конечно, придётся закладывать на всё время — при помощи взяток и связей здесь вопросы не решаются.

Смиритесь, что у переезда есть и плюсы, и минусы

При грамотно спланированном переезде вы действительно сможете постепенно достигнуть своих целей. Но будьте готовы к тому, что помимо сбывшейся мечты вас будет ждать другая система здравоохранения, другой транспорт, другой менталитет и, вероятно, другой климат. Подготовьтесь ко всему заранее.

Дарья, 29 лет Аналитик — Цена и качество жилья в Лондоне не соответствовали моим ожиданиям. Даже по сравнению с местными зарплатами жильё очень дорогое и старое. Медицина не для слабонервных. При любой болезни — от простуды до смещённых спинных дисков — говорят пить парацетамол. Цены на детские сады и нянь порой равны заработку мамы. Здесь очень дорогой транспорт — при том, что поезда опаздывают. А если вдруг снег или дождь, то всё в принципе перестаёт работать. Например, мой экспресс из Рединга до Лондона (расстояние около 60 километров) едет 28 минут, цена — 48 фунтов туда-обратно.

Но, безусловно, преимуществ у жизни в Англии тоже немало. В Великобритании народ не боится высказывать своё мнение, и в большинстве случаев правительство реагирует на протесты соответствующими действиями. Премьер-министры и министры сами уходят в отставку, если не справляются со своими задачами. Есть реальная, сильная оппозиция. Конечно, не всё идеально, но здесь настоящая демократия и толерантность к различным культурам, традициям и языкам. Особенно в Лондоне. Не чувствуешь себя изгоем, наоборот, ощущаешь себя частью «разношёрстного» общества. В Англии также можно взять ипотеку под очень низкий процент — 1,5—3% годовых. Ещё важное преимущество — количество карьерных возможностей и гендерное равноправие во всех сферах.

Диана, 24 года

Журналист — Францию и французов можно бесконечно любить за их эпикурейский подход к жизни, постоянный поиск прекрасного (даже в мелочах) и открытость. Я очень люблю Россию и свой родной город Москву и, возможно, вернусь. Но если бы мне сказали, что значительная часть моей жизни не будет связана с Францией, я бы сильно огорчилась.

Екатерина, 37 лет Журналист — Природа Борнео фантастическая: повсюду живут дикие животные, диковинные птицы, которых можно увидеть разве что в фильмах National Geographic. От нашего дома до моря два часа езды — далековато по местным меркам. Но мы живём в той части, где до сих пор сохранились вечнозелёные леса (самые древние на планете)! И гулять по ним раз в неделю — бесценно. Мы часто обсуждаем с другими экспатами, что, возможно, мы последнее поколение людей, которые видят природу такой. Скоро её не станет.

Минусы тоже есть. Например, когда ты видишь праздник футбола на родных улицах в России или выставку Бэнкси, прекрасный парк Зарядье, хочется во всё это дело окунуться. Скучаю по друзьям, мы всё-таки очень далеко от привычной цивилизации и культуры. Ну и азиатское отношение к природе и мусору сильно раздражает. Азия в целом и Борнео в частности утопают в пластике, это ужасно расстраивает.

Ничего не бойтесь

Переезд в другую страну — это колоссальный жизненный опыт. Даже если вы заскучаете по дому и вернётесь, никто не сможет отнять у вас море эмоций и впечатлений, приобретённых в поездке.

Лада, 24 года

Журналист — Я попробовала пожить в Нью-Йорке и по стечению обстоятельств вернулась домой в Москву. Нью-Йорк удивительный город — он магнитом притягивает туристов и эмигрантов со всего мира. Если вы думаете, что в Москве бешеный ритм, вы сильно ошибаетесь. Нью-Йорк — это самый настоящий ураган. И не всем удаётся выжить после него. Я приобрела огромный опыт выживания в незнакомой стране и не жалею об этом. Если у вас есть шанс пожить где-то за границей, используйте его! Это того стоит. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Как выучить иностранный язык: 5 советов (и 4 причины, почему у вас это не получается) Как преодолеть языковой барьер (советы профессионала) Уехать и не вернуться: 5 реальных историй внезапных переездов за границу Лиса Астахова: как спорт помог стать своей в Лос-Анджелесе

Запись «Как уехать жить за границу» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.