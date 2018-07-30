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Старик умирал и на смертном одре ему задали этот вопрос. Его ответ — душераздирающе!
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Старик умирал и на смертном одре ему задали этот вопрос. Его ответ — душераздирающе! 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
Однажды жил один мужчина, который избегал брака всю свою жизнь. И вот когда он умирал в возрасте девяноста лет, его спросили: «Вы так и не женились, но никогда не рассказывали почему. Сейчас, перед лицом смерти, удовлетворите наше любопытство. Если есть какой-то секрет, то хотя бы сейчас раскройте его — ведь вы умираете, покидая этот мир. Даже если ваш секрет узнают, вреда это вам не причинит.»
Старик ответил: «Да, у меня есть один секрет. Не то чтобы я был против брака, но я всегда искал идеальную женщину. Я провел все время в поисках, и так пролетела вся моя жизнь.»
«Но неужели на всей земле, населенной миллионами людей, половина из которых — женщины, вы не смогли отыскать одну-единственную идеальную женщину?»
Слеза скатилась по щеке умирающего старика, и он ответил: «Нет, одну я все-таки нашел.»
Спрашивающий был в полном недоумении: «Тогда что же произошло, почему вы не поженились?»
И старик ответил: «Та женщина искала идеального мужчину…»
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Женский форум
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