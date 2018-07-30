Лера Кудрявцева: «Любовь Успенская рассказала правду о своей беременности»

За два года в кресле программы НТВ «Секрет на миллион» побывало множество именитых гостей, которые рискнули рассказать многомиллионной публике всю правду о себе. Но самой смелой героиней, пожалуй, можно назвать Любовь Успенскую , ведь именно она первой решилась открыть свой «Секрет на миллион».

Люба — женщина отчаянная и рисковая, однако тема «Любимые позы» ее сразу напрягла. А еще Успенская изменилась в лице, когда увидела тему «Пропавший сын», с которой и решила начать. Однако, когда на экране появилось фото молодого человека, который когда-то называл Успенскую матерью, она сначала его не узнала. Потом, правда, вспомнила — давно это было.

Я знала Вигена маленьким ребенком, когда встречалась с его отцом, Юрием Цатуряном, — рассказала Люба.

Ей тогда было всего семнадцать, а ему — уже за тридцать. Люба хотела выйти за него замуж, но не сложилось. Однако, как же ярко засверкали ее глаза, когда бывший возлюбленный появился в студии! Я сама чуть не прослезилась, особенно когда узнала, что сын Юрия пропал двенадцать лет назад, и никто не знает, жив ли он. Я решила помочь и обратилась к Вигену с экрана телевизора — может, он увидит программу и выйдет с отцом на связь?

Вторую тему для беседы я выбрала сама, она называлась «Пропадаю я». На самом деле, Люба не пропала, а спонтанно уехала от Юрия и его сына в Америку. На память о ней у мужчины осталась лишь фотография и обручальное кольцо, которое он Любе так и не подарил…

Он меня бросил, поэтому я уехала! — объяснила певица.

Однако Юрий признавать эту версию отказался, уверяя, что Успенская оставила его сама. С той поры много воды утекло, и никто не вправе судить ни Любу, ни Юрия. Я тоже не стала, после чего мы перешли к следующей, не менее щепетильной, теме — «Любимые позы».

Простенько люблю, по рабоче-крестьянски, — отшутилась Люба.

Однако с постельной темы мы тут же переключились на вопросы материнства, потому что в студию пришла дочка Успенской — Татьяна Плаксина, которая открыла для любимой мамы мир йоги. Теперь Успенская гнется так, как не умела даже в юности!

Когда я родила Таню, я почувствовала себя самой счастливой женщиной в мире! — призналась Успенская, с любовью глядя на дочь.

Первая беременности Любы закончилась трагически — она родила близнецов. Один мальчик родился мертвым, другого не стало через неделю. Это был страшный удар, о котором певица до сих пор не может говорить без дрожи в голосе.

Фото: НТВ Чтобы отвлечься от страшной темы, мы с Любой поспешили выбрать новую — «Кофе с молоком», речь в которой зашла о фото, на котором запечатлена Люба, жарко целующаяся с молодым темнокожим красавчиком. Джозеф пришел в студию и честно признался, что этот кадр — фотошоп, и никакого поцелуя, который так всколыхнул СМИ, не было.

Новая тема — «Третий не лишний» — заставила Любу признаться, что пока ее мужа нет дома, она спит с неким Фрэнки. Вот только Фрэнки не любовник, а обожаемый питомец Успенской, йоркширский терьер. Курицу для Фрэнки привозят специально из Франции, в его гардеробе больше двухсот костюмчиков. Повезло малышу с хозяйкой — Френки живет лучше многих из нас!

Следующая тема, «Попытка №», затронула тему мужей Успенской. Певица призналась, что один из мужей хотел ее даже убить, узнав об измене.

Он не заслужил этого, просто это я такая нехорошая, — вздохнула Люба.

Четвертый муж покорил Успенскую тем, что почти сразу спросил: «Ты родишь мне ребенка?» И она, конечно, растаяла — и от его заботы, и от дорогих подарков, и от желания быть рядом всегда-всегда.

В доме супругов работает штат прислуги. Долгих двенадцать лет у Успенской трудилась замечательная домработница, которая согласилась прийти в студию и рассказать всю правду о своей звездной работодательнице и о том, почему ей пришлось уволиться.

Затем мы с Любой вернулись к теме ее бывших. Брак с первым мужем разрушился — супруги расстались через несколько месяцев после того, как Любовь потеряла первенцев-близнецов. Со вторым мужем у Любы тоже не получилось, хотя она увела его из семьи и сама ушла из дома, потому что ее родители не хотели признавать эту связь. Третий муж дружил с хозяевами ресторана, в котором тогда пела Успенская. Они прожили вместе три года и тоже расстались. А еще после выхода на экраны клипа «Пропадаю я» вся страна решила, что у Любы роман с актером Борисом Щербаковым . Артист пришел в студию, чтобы рассказать всю правду.

Я и сейчас влюблен в Любу, — честно признался Щербаков и крепко поцеловал Успенскую, прежде чем покинуть студию.

И наконец настал момент истины — вопрос на миллион. Тайну, о которой зашла речь, Успенская скрывала долгих сорок лет.

Я не думала, что это может когда-нибудь открыться, — дрожащим голосом призналась Люба. — Об этом почти никто не знал… Но я отвечу на этот вопрос… В 16 лет я встретила одного человека, музыканта, ему было тридцать… И я поняла, что мне хочется быть с ним. Он хотел со мной спать. Я знала, что, если откажусь, я больше его не увижу. И я согласилась.

Вскоре она поняла, что ждет ребенка… Любовник, который к тому же был женатым мужчиной, настоял на аборте. Хирургическое вмешательство осуществили на дому, без наркоза, кричать было нельзя, чтобы никто не услышал — иначе и врачу, делавшему операцию, и любимому мужчине Любы грозила бы тюрьма… Сложно даже представить, через какие физические и моральные муки пришлось пройти хрупкой юной девушке.

Эта тайна мучила меня, но сегодня я освободилась, — глубоко вздохнула Успенская, раскрыв свой секрет на миллион.

Знаете, я верю, что эта программа была не зря. Что Люба избавилась от груза, который терзал ее с шестнадцати лет! И что, возможно, ее история убережет хотя бы одну девчонку, которая задумается, прежде чем вступить в связь со взрослым мужчиной, способным разрушить ее жизнь…