Бибер отказался подписывать брачный контракт

Мама Джастина, которая совсем недавно радовалась за влюбленных, обиделась и всполошилась не на шутку. Бибер резко поменял свои планы и вместо скромной церемонии планирует устроить свадьбу года. Также сын отказывается подписывать с Хейли Болдуин брачный контракт.

Свое решение Бибер обосновывает нежеланием оскорблять невесту отсутствием к ней доверия. Такое решение очень выгодно племяннице Алека Болдуина , а Биберу грозит потерей многомиллионного состояния в случае, если влюбленные разойдутся.

На сегодняшний день на счету модели накоплено 3 миллиона долларов. Бибер богаче ее во много раз. Его состояние оценивается в 250 миллионов долларов. Ровно половина от этой суммы окажется в руках Хейли, если они разойдутся и модель пожелает заполучить положенную ей законом часть накоплений супруга.

Не жалеет денег Бибер и на свадьбу. В самом начале он планировал скромную церемонию в Канаде, на которой должны были присутствовать только близкие молодоженам люди. Немногим позже исполнитель изменил свое мнение и объявил о поиске агентства, которое организует помпезную свадьбу в Калифорнии на 500 человек. Джастин предложил своей невесте пригласить на торжество всех ее знакомых.

Такое положение дел омрачается обидой мамы певца на столь поспешные и необдуманные действия со стороны сына. С Хейли они возобновили отношения всего пару месяцев назад, но он уже успел сделать ей предложение. При этом у отца модели он попросил руки как положено, а свою маму поставил в известность позже.