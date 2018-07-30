«И будете как под копирку»: Катя Жужа задумалась о пластике носа и подбородка

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а позднее — его соведущая, 30-летняя Катя Жужа задумалась о том чтобы внести очередные коррективы в свою внешность и, как водится у людей, ведущих активную жизнь в сети, обратилась за советом к поклонникам. На этот раз планируемые изменения могут коснуться носа и подбородка селебрити.

В эпоху повальной моды на пластическую хирургию мало кто не задумывается над тем, чтобы исправить недостатки внешности. Даже обычные девушки тысячами делают пластические операции, чтобы приблизиться к совершенству, а уж люди профессий, предполагающих публичность, особенно звезды шоу-бизнеса, готовы ложиться под нож хирурга не один раз, чтобы выглядеть безупречно. Неудивительно, что и Катя Жужа задумалась о пластической операции, которая также будет не первой в ее жизни. Ранее девушка уже увеличила грудь, но на достигнутом не планирует останавливаться. В сети она опубликовала две фотографии, на одной из которых с помощью редактора изменила свои нос и подбородок и решила спросить мнения поклонников о том, стоит ли ей идти на еще одно хирургическое вмешательство, чтобы достичь идеальной внешности.

На фото справа видна реальная внешность Екатерины, слева — желаемая. Подписчики телеведущей пришли к однозначному мнению, что ей вовсе не стоит менять свою внешность, особенно — нос, который они считают неповторимой изюминкой Жужи, отличающей ее от других звезд экрана. «Сделаешь и будешь как все… ну зачем это надо? Я понимаю, если б была страшная или ещё какая, но ты и так хороша!» «И ещё на Майкла Джексона будешь похожа» «Будешь как кукла штампованная»

«Ни в коем случае, особенно подбородок» «Катя, не смей! Твоя индивидуальность сразу пропадёт, будешь, как все. Подбородок можно чутка подкалывать и то не вижу смысла, все прекрасно» «Не делай себя однотипной..смотришь фото и не можешь понять кто из 50 девушек на нем» «И будешь такая как все… Без своей изюминки, просто сделанная под копирку кукла.» Впрочем, вряд ли можно надеяться, что Жужа действительно прислушается к мнению фанатов. Вполне вероятно, что через несколько месяцев мы увидим очередное перевоплощение, через которое прошли уже десятки певиц, актрис и просто жен миллионеров.

Но вполне возможно, что операция Екатерины пройдет удачно и хотя бы сама она останется довольна результатом. А вот изменения в цвете волос, которых девушке захотелось в апреле, уж точно если кого и впечатлили, то только ее саму. В сети она подробно рассказала об окрашивании, результат которого совсем не заметили ее поклонники.