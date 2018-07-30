Что такое МДФ-панели для дверей и почему их стоит установить

Многие люди при покупке дверей задаются вопросом: «Какая лучше: шпонированая или МДФ?». Вопрос изначально некорректен, так как оба вида обладают совершенно разными характеристиками, а значит, сравнивать их неправильно. Но ничего страшного, ведь это заблуждение довольно распространено: большинство людей путает покрытие двери с материалом их изготовления. МДФ — древесноволокнистая плита средней плотности (англ. Medium Density Fibreboard). Изготавливается в виде листов методом прессования сухой и мелкой древесной стружки при высоких температуре и давлении. Что же насчет шпона, то это просто листы древесины толщиной до 10 мм. МДФ является самым популярным материалом для изготовления строительно-отделочных элементов и мебели. А все благодаря его отличным показателям в эксплуатации.

В чем преимущества МДФ-панелей

МДФ-панели отличаются отсутствием деформации при повышенной температуре, в отличие от деревянного массива. Высохшие деревянные бруски в дверях могут начать разбухать. Казалось бы, естественный процесс, только вот дверь перестает закрываться. Важным преимуществом является и их экологичность: МДФ не выделяет ничего вредного, ведь в составе только стружка и парафин. Не лишним будет упомянуть и другие преимущества таких панелей. Например, их легко обрабатывать — можно хоть декоративную филенку, хоть углы выпиливай как тебе угодно. Плюсом — разнообразный декор на плиту, в зависимости от твоих желаний. Отличная звукоизоляция гарантирует не только приватность тебе, но и комфорт остальным жильцам. Идеально ровная поверхность МДФ-панелей обеспечивает минимальные отклонения по длине/ширине и высокое сопротивление деформации от воздействия пара. И последнее, но немаловажное преимущество таких панелей — это гигиеничность. МДФ славится, помимо всего прочего, еще и отличной устойчивостью к различным грибкам и микроорганизмам. Так что можно не переживать за свое здоровье. Посмотреть МДФ панели для дверей →

Виды МДФ-панелей

Очевидно, количество вариантов не такое уж большое. В принципе можно выделить три основных вида, которые существуют не только для красоты, но и наделяют панельку (и саму дверь) определенными свойствами.

Ламинированные. Это традиционный вид накладок из МДФ на двери. Единственные, кто может конкурировать с таким вариантом по прочности и долговечности, — это панельки с экошпоном.

Отделанные шпоном. В качестве отделки используются только натуральные материалы. Но в наше время на выбор есть два варианта: классический шпон из дерева и экошпон. Последний очень сильно напоминает ламинированное покрытие.

Окрашенные. Преимущественно применяются для изготовления межкомнатных дверей. Но они неплохо держатся и на улицах. Все дело в особой краске. Точнее, в ее химическом составе.

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Как установить МДФ-панель на дверь

Чтобы установить МДФ-панель, тебе понадобятся дрель и шуруповерт. Для начала нужно смонтировать внутреннюю накладку. Да, придется изрядно изрешетить дверь. Далее наносишь утеплитель во внутреннюю часть дверного полотна и специальный клей — на элементы рамы. Затем устанавливаешь панель на дверь и выравниваешь ее. Накладку лучше всего дополнительно закрепить шурупами: подбирай такие, чтобы они не вышли с другой стороны и не повредили панель (казалось бы, совет очевидный, но многие об этом забывают). Теперь закрепляется сама МДФ-панель. Все практически так же, как с накладкой, но с некоторыми отличиями. К примеру, клея понадобится намного больше. Сплошным слоем мазать необязательно, но чем чаще мазки, тем лучше. С помощью струбцин закрепляем на дверном полотне панель, вкручиваем шурупы и снимаем струбцины. Установка несложная — каждый сам может справиться и прикрепить к своей двери панельку из МДФ. Посмотреть на сайте fenix911.ru →