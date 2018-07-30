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Школьники в Озёрске пытались переплыть озеро на лодке из бутылок
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Школьники в Озёрске пытались переплыть озеро на лодке из бутылок 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Озёрске полиция и спасатели помешали местным подросткам отправиться в плавание на лодке, созданной собственными руками, сообщили СМИ.
Лодка была сделана из 300 пластиковых бутылок и монтажной пены. Назвали ребята свою лодку почему то «Гуччи». Правда, самостоятельно передвигаться она могла с трудом — приходилось её буксировать.
Далеко лодка по озеру Большая Нанога не ушла. Прохожие её заметили, вызвали спасателей и полицию. Взрослые объяснили подросткам, что отправляться в плавание на таком суде опасно. С начала летнего сезона на водоёмах Южного Урала уже утонули несколько человек, поэтому новые несчастные случаи никому не нужны.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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