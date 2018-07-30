Школьники в Озёрске пытались переплыть озеро на лодке из бутылок

В Озёрске полиция и спасатели помешали местным подросткам отправиться в плавание на лодке, созданной собственными руками, сообщили СМИ.

Лодка была сделана из 300 пластиковых бутылок и монтажной пены. Назвали ребята свою лодку почему то «Гуччи». Правда, самостоятельно передвигаться она могла с трудом — приходилось её буксировать.

Далеко лодка по озеру Большая Нанога не ушла. Прохожие её заметили, вызвали спасателей и полицию. Взрослые объяснили подросткам, что отправляться в плавание на таком суде опасно. С начала летнего сезона на водоёмах Южного Урала уже утонули несколько человек, поэтому новые несчастные случаи никому не нужны.