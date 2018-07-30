Целовалась с девушкой, хочет стать следователем: секреты екатеринбурженки из топ-3 Miss MAXIM

Ксении Филипповой 26 лет, она замужем, работает директором магазина компании Adidas и учится на юриста. У неё в Instagram снимки в белье и без него, жаркие фотосессии и ноль стеснения. А ещё недавно она стала второй вице-мисс MAXIM на одном из самых сексуальных конкурсов красоты.

Ксения согласилась на интервью в прямом эфире на E1.RU и откровенно рассказала о своей жизни и конкурсе. Будет ли она сниматься в порно, как относится муж к эротическим фотосессиям, что сказала мама, когда узнала о том, что её дочь попала в топ-3 самых сексуальных девушек России? Если вы не смотрели прямой эфир, то читайте расшифровку интервью.

— Как вы решили пойти на конкурс?

— Решила пойти не я, заставил муж. Я никогда не участвовала в конкурсах красоты. Почему-то в России всегда считается, что девушки меньше 170 сантиметров какие-то некрасивые. А у меня рост 162 сантиметра. Поэтому я не пыталась. Но муж увидел пост в Instagram от журнала Maxim, что идёт кастинг девушек, он мне скинул это, на что я ответила: «Да ну, наверное, нет. Не моё». Я как-то не очень хотела, но он меня начал уговаривать. В итоге через четыре дня уговоров я согласилась. Но не думала, что пройду даже в топ-100.

— Вы вошли в тройку, что теперь? Что вам дало это звание?

— Очень приятно, что меня оценили. Что дало? Больше уверенности в себе! Друзья шутят: «Ты уже старая, 26 лет, дай дорогу молодым!», но там были девочки лет 19–20, но в итоге я их обошла. Больше стало рекламных предложений. Я и до этого работала моделью, сотрудничала с разными организациями во время дрифт-соревнований, автозвука. А сейчас предлагают сняться в календарях, в каталогах одежды, рекламные посты в Instagram.

— У вас достаточно откровенные фотографии в Instagram — в белье, а где-то даже без белья. Как вы на это решаетесь? Смущаетесь в процессе?

— Вообще не смущаюсь. Девушки же в купальниках ходят на пляж — для меня это то же самое. Они же на пляже не закрываются: «Ой, не смотрите на меня, я же почти в белье!»

— Но у вас там достаточно эротичные фотографии!

— Да, есть такое. Изначально это было чисто для себя, а потом я показала паре подруг, они сказали: «О, это круто, выставляй!». Я выставила одну, комментариев доброжелательных было больше, чем негативных.

— Как муж на это всё реагирует? Не ревнует?

— Муж — нормально, спокойно. Ему даже приятно, что на меня обращают внимание, а я вся его, и уже замужем.

— А родители как на это смотрят?

— Мама до последнего не знала, я ей сказала уже после финала, что я вторая вице-мисс. Она говорит: «Круто, поздравляю! Заходи завтра, расскажешь!», а я ей: «Мама, я в Москве», она: «Что? Ты уехала и ничего не сказала?». А потом очень порадовалась: «Ты красотка! Я всегда в тебе была уверена!»

— На сайте Miss Maxim была фотосессия вообще без одежды, когда вы только руками грудь прикрывали. Как это было и что чувствовали при этом?

— Чувствовала, что надо было втягивать живот! (смеется) На самом деле большинство людей на площадке были девушки — визажисты, стилисты. Фотограф-мужчина был один. И ещё шеф-редактор вёл прямые эфиры в Instagram, но, когда девушки переодевались, все они уходили. Не было такого: «Давай снимай трусы, поехали в прямом эфире!». Некоторым девушкам было без разницы: в одежде они или нет. Но вообще концепция журнала предполагает, что всё прикрыто — руками, ногами, бельём, волосами.

— Не было ощущения скованности?

— Поначалу было. Но это от фотографа зависит. Там с ним повезло, мы нашли общий язык, было комфортно работать. Он постоянно шутил, рассказывал какие-то истории, и ты забываешь, что стоишь перед ним полуголая.

— А в порно вы смогли бы сниматься?

— Нет-нет. Этого точно не будет. Сразу нет. Фотосессия — это одно, её можно выложить, а можно — нет. Но для меня есть чёткое разделение — фото и видео. Многие девчонки тоже говорили, что этого не может быть. Одна из участниц конкурса вообще была мамой, родила пять месяцев назад.

— Ого! А вы, когда у вас будут дети, расскажете им об этом опыте?

— Всё равно в интернете они это всё увидят. Не знаю, я думаю, ребёнок поймёт. Вообще зависит от воспитания. Понятно, что с пяти лет ребёнку не будут показывать мои фотографии. Но когда он увидит и спросит, я думаю, мы с мужем сможем адекватно объяснить, что было такое, мама была глупая и подобное.

— Есть стереотип, что в конкурсах красоты участвуют глупые девушки, которые только своей внешностью берут. Какое у вас образование?

— Образование незаконченное юридическое. Осталось полтора года учиться. Хотела бы работать следователем по уголовным делам, но мама категорически против. Насмотрелась по телевизору детективов, говорит: «Боже мой, за это убивают! Нет, иди адвокатом по семейным делам». Но думаю, мы с ней найдём общий язык.

— А как в школе учились?

— Училась хорошо, единственное — по алгебре были тройки. Никогда её не понимала. Честно признаюсь — в математике я тупая. Но не знаю, как так получилось, но в университете у меня был «автомат» по высшей математике, и ещё я половине университета решила экзамен. Сама не знаю как, но высшая математика мне далась.

— Сейчас бывшие одноклассники знают о твоих фотосессиях?

— Да, очень много кто пишет: «Где же я был раньше?», «Бросай мужа, мы с тобой куда-нибудь уедем!», кусают локти. Одноклассники сейчас добавляются в друзья, хотя после школы говорили: «Ой, я ни с кем из вас общаться не буду».

— После победы в конкурсе стали писать в личку неприличные сообщения?

— Думала, что будет вал сообщений, но ничего такого не было. Единственное — было до конкурса, когда я уже прошла в топ-10. Мне стали писать с разных страничек, что помогут попасть на обложку. Я ради любопытства спросила, что нужно сделать. Отвечают: «Приехать ко мне в офис, сделать массаж», я говорю: «Понятно, я этого ответа и ожидала. Но нет». Но я не очень горела желанием попасть на обложку, приехала просто для себя. Для журнала раздвигать ноги я не готова. Даже если бы у меня не было молодого человека, всё равно — никогда.

— А подписчиков сколько прибавилось?

— Вчера смотрела статистику, показов стало 77 тысяч, а подписчиков прибавилось на 1500 человек. Сейчас в Instagram 3500 подписчиков. В контакте больше 40 человек в заявках в друзья висит.

— Много вообще удаётся заработать на рекламных предложениях?

— Бывают посты в Instagram по бартеру — например, рекламируешь косметику — и тебе отдают её. Вообще у всех девочек разный ценник… Ой, как это звучит! Ценник на рекламу, скажем так.

— А у вас какой максимальный? 10–20–100 тысяч за пост? Миллион?

— Нет, таких цен у меня, конечно, нет. Но, например, если мне предложат сделать рекламу ювелирных украшений на голом теле, пусть даже всё будет прикрыто руками, я или не соглашусь, или это будет стоить очень дорого — не одну-две тысячи.

— Есть что-то, на что бы вы не согласились ни за что? Кроме порно.

— Я боюсь змей, поэтому не соглашусь на фотосессию с ней ни за что, ни за какие деньги. Готова даже сама заплатить, чтобы мне этого не предлагали. Без одежды — тоже, смотря как. Трусы по-любому должны быть, и сверху тоже всё должно быть прикрыто.

— Расскажите какой-нибудь ваш секрет.

— Я целовалась с девочкой. Но это было не спьяну в клубе, как многие могли подумать. Это была девочка-фотограф, ей нужно было видео для портфолио. Она придумала такую идею: иду я в вечернем платье, стоят три молодых человека в костюмах, и все они хотят меня закадрить. А я прохожу мимо них, мы целуемся с девушкой и уходим с ней, а они стоят в шоке: «Как так, какая красивая, и с девушкой?».

— А какие ваши недостатки?

— Я недавно поправилась на шесть килограммов. Всегда весила 42 килограмма, это для меня было нормально, а сейчас 48. Как-то семейная жизнь меня расслабила. Поэтому надо втягивать живот на фотосессиях. Этот вес давит на меня, какой-то он критичный. И щёк своих очень стесняюсь!